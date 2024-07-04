https://sarabic.ae/20240704/روسيا-تؤكد-ضرورة-الوقف-الفوري-لإطلاق--النار-في-السودان-1090472140.html
روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
سبوتنيك عربي
ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السوداني، حسين عوض علي، حل... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T16:43+0000
2024-07-04T16:43+0000
2024-07-04T16:44+0000
روسيا
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وجاء في البيان المنشور على الموقع الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، تم التركيز بشكل رئيسي على تطور الوضع في السودان، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حل مبكر للأزمة العسكرية والسياسية في هذا البلد".وتابع البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار وإقامة حوار وطني مستدام بما يخدم ضمان وحدة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية وسيادتها".وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا "بعض القضايا العملية لمواصلة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا والسودان".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240704/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-اللواء-92-جنوب-غربي-السودان-1090454513.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
16:43 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 16:44 GMT 04.07.2024)
ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السوداني، حسين عوض علي، حل الصراع السوداني، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإقامة حوار وطني.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء، تم التركيز بشكل رئيسي على تطور الوضع في السودان، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حل مبكر للأزمة العسكرية والسياسية في هذا البلد".
وتابع البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار وإقامة حوار وطني مستدام بما يخدم ضمان وحدة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية وسيادتها".
وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا "بعض القضايا العملية لمواصلة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا والسودان".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.