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ضابط أمريكي يحذر من حرب داخلية في الولايات المتحدة
ضابط أمريكي يحذر من حرب داخلية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد المستشار السابق لدى البنتاغون ( وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة ستخوض حربًا داخلية سواءً فتحت الحدود مع المكسيك أم أغلقتها. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T07:14+0000
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وقال ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب": "في الوقت الحالي يتجاهل الجميع الوضع على الحدود (الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك). لقد فتحها مايوركاس (أليخاندرو، وزير الأمن الداخلي الأمريكي)، ولدى "حزب الله" خلية كبيرة نشطة في المكسيك، والآن هناك عملاء لـ"حزب الله" في كل ولاية".وأضاف: "هم ليسوا الوحيدين، فهناك الكثير من مقاتلي داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)".وأعرب ماكغريغور عن مخاوفه من أن يصبح ملايين المهاجرين من مختلف البلدان، الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة حلفاء لمافيا المخدرات.وسجلت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور حدودي غير قانونية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو أكبر عدد في شهر واحد.بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين، طوال السنوات الثلاث الماضية، خلال فترة حكم جو بايدن، للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240627/خبير-استراتيجي-واشنطن-تلجأ-للعمليات-الإرهابية-لمواجهة-جميع-الأطراف-1090243342.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ضابط أمريكي يحذر من حرب داخلية في الولايات المتحدة
07:14 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 07:15 GMT 04.07.2024)
أكد المستشار السابق لدى البنتاغون ( وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة ستخوض حربًا داخلية سواءً فتحت الحدود مع المكسيك أم أغلقتها.
وقال ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "ديب دايف" على موقع "يوتيوب": "في الوقت الحالي يتجاهل الجميع الوضع على الحدود (الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك). لقد فتحها مايوركاس (أليخاندرو، وزير الأمن الداخلي الأمريكي)، ولدى "حزب الله" خلية كبيرة نشطة في المكسيك، والآن هناك عملاء لـ"حزب الله" في كل ولاية".
وأضاف: "هم ليسوا الوحيدين، فهناك الكثير من مقاتلي داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة)".
ووفقا له، فإن إغلاق الحدود لن ينقذ الولايات المتحدة من الحرب، فبدلاً من الإسلاميين، سيتعين على واشنطن محاربة عصابات المخدرات المكسيكية، التي لن تغفر للولايات المتحدة تعديها على التدفقات التجارية.
وأعرب ماكغريغور عن مخاوفه من أن يصبح ملايين المهاجرين من مختلف البلدان، الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة حلفاء لمافيا المخدرات.
وتابع: "لأن (المرشح الرئاسي دونالد) ترامب، يتحدث عن حرب عالمية ثالثة ستندلع هنا، داخل بلدنا، ففرصة اندلاعها هنا أفضل من أي مكان آخر".
وسجلت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور حدودي غير قانونية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو أكبر عدد في شهر واحد.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين، طوال السنوات الثلاث الماضية، خلال فترة حكم جو بايدن، للولايات المتحدة.