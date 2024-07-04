https://sarabic.ae/20240704/ليبرمان-يدعو-بلاده-إلى-استخدام-السلاح-غير-التقليدي-ضد-إيران-1090441277.html

ليبرمان يدعو بلاده إلى استخدام "السلاح غير التقليدي" ضد إيران

ليبرمان يدعو بلاده إلى استخدام "السلاح غير التقليدي" ضد إيران

سبوتنيك عربي

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بلاده لاستخدام السلاح غير التقليدي بمواجهة إيران. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T08:24+0000

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وقال ليبرمان، في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه "لا يوجد خيار سوى استخدام التدابير غير التقليدية ضد التهديد النووي الإيراني"، قبل أن يطلب منه المذيع تكرار قوله، فأعاد الحديث: "لا يوجد لدينا وقت للسلاح التقليدي".وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، كمال خرازي، قد أكد في وقت سابق، أن إيران وجميع فصائل "محور المقاومة" سيدعمون "حزب الله" اللبناني بكل الوسائل في حالة نشوب صراع مع إسرائيل، بحسب قوله.وقال خرازي، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية: "كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل.. وفي هذه الحالة، لن يكون لدينا خيار سوى دعم "حزب الله" بكل الوسائل".يذكر أن إيران، شنت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما على إسرائيل سمته "الوعد الصادق"، أطلقت من خلاله عشرات الصواريخ والمسيّرات من أراضيها تجاه إسرائيل.وفي الـ19 من شهر أبريل الماضي، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.وجاء هذا الاستهداف ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق، وقتل عدد من القادة العسكريين في قصف إسرائيلي، مطلع شهر أبريل الماضي.

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