https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-نائبة-بالبرلمان-تبحث-مع-السفير-الروسي-دور-المرأة-في-العملية-السياسية-1090469959.html

ليبيا... نائبة بالبرلمان تبحث مع السفير الروسي دور المرأة في العملية السياسية

ليبيا... نائبة بالبرلمان تبحث مع السفير الروسي دور المرأة في العملية السياسية

سبوتنيك عربي

بحثت عضو مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى البلاد، حيدر أغانين، دور القيادات النسائية في ليبيا. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T15:37+0000

2024-07-04T15:37+0000

2024-07-04T15:37+0000

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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، استقبلت النائبة الليبية السفير الروسي في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى دور القيادات السياسية الليبية في الدفع بالعملية السياسية ودعم السلام والمصالحة في ليبيا.كما تطرق الطرفان إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه القيادات السياسية النسائية من أجل استكمال العملية السياسية والوصول إلى مرحلة الاستقرار في البلاد.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.

https://sarabic.ae/20240704/عضو-مجلس-النواب-الليبي-لـسبوتنيك-لن-تكون-هناك-انتخابات-قريبة-في-ليبيا-1090463164.html

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