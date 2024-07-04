https://sarabic.ae/20240704/ما-أهمية-بحر-الصين-الجنوبي-بالنسبة-لبكين-1090456257.html

ما أهمية بحر الصين الجنوبي بالنسبة لبكين؟

ما أهمية بحر الصين الجنوبي بالنسبة لبكين؟

سبوتنيك عربي

يكشف النزاع الحالي بين الصين والفلبين على بحر الصين الجنوبي عن الرغبة في السيطرة على هذه المنطقة التي تمر بها أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T13:16+0000

2024-07-04T13:16+0000

2024-07-04T13:16+0000

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ففي يونيو/ حزيران الماضي، حدثت اشتباكات بين حرس السواحل الصيني والبحرية الفلبينية، التي أعلنت أن قوارب مطاطية تابعة لها تعرضت لهجوم خلال محاولتها توصيل إمدادات إلى منطقة "توماس شول" الثانية ببحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.وفي تقرير حول المنطقة، قالت المجلة، أمس الأربعاء، إن بحر الصين الجنوبي يمثل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لبكين لأنه يمثل شريانا حيويا لحركة للتجارة العالمية، مشيرة إلى أن 64 في المئة من إجمالي البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 عبرت من هذه المنطقة.ويعني ذلك أن من يتحكم في تلك المنطقة سيمتلك ورقة ضغط كبرى على حركة التجارة العالمية في المستقبل، وسيؤثر بصورة مباشرة على المصالح الاقتصادية الأمريكية، حيث تمر من المنطقة نحو 6 في المئة من السلع التجارية الأمريكية.وتفرض الصين سيطرتها على مساحات شاسعة في بحر الصين الجنوبي منذ سنوات وأعلنت رفضها للمحكمة الدولية في لاهاي، الذي صدر في 2016، عندما قضى بعدم أحقيتها في فرض سيطرتها على المنطقة.وهددت بكين في ذلك الحين باستخدام القوة العسكرية ضد فيتنام لمنعها من تنفيذ عمليات حفر في المنطقة.وتطور الصين قدراتها البحرية بصورة مستمرة لتحقيق أهدافها في منطقة بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى في المحيطين الهندي والهادئ حتى أصبحت تمتلك ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية.

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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن