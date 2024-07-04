https://sarabic.ae/20240704/متظاهرون-مؤيدون-للفلسطينيين-يتسلقون-سطح-البرلمان-الأسترالي-1090437133.html
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،صور توثق تواجد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين على سطح البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، اليوم الخميس، متهمين إسرائيل بارتكاب... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T06:18+0000
2024-07-04T06:18+0000
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وظهر في الصور أشخاص يرتدون ملابس داكنة اللون، يقفون على سطح المبنى ويحملون لافتات تحمل شعارات، من بينها واحدة كُتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".وقال المتظاهر: "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و أكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240703/المرحلة-الثالثة-من-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ماذا-تعني-وما-أهدافها؟-1090429137.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يتسلقون سطح البرلمان الأسترالي
06:18 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 07:35 GMT 04.07.2024)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،صور توثق تواجد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين على سطح البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، اليوم الخميس، متهمين إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".
وظهر في الصور أشخاص يرتدون ملابس داكنة اللون، يقفون على سطح المبنى ويحملون لافتات تحمل شعارات، من بينها واحدة كُتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت، متهما الحكومة الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب"، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وقال المتظاهر: "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و أكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.