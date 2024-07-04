https://sarabic.ae/20240704/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-طبيعي-شرقي-سوريا--1090476157.html
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل غاز طبيعي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل غاز طبيعي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T18:08+0000
2024-07-04T18:08+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، إن انفجارات عنيفة هزت حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لاشرعية له في ريف المحافظة الشمالي.وأضاف المراسل أن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة.وأوضح المراسل أن ألسنة اللهب تصاعدت من داخل القاعدة بالتزامن مع أصوات انفجارات قوية هزت الحقل، وتردد صداها في أرجاء المنطقة، دون توافر معلومات عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.وبحسب المراسل، فور الهجوم، شهدت سماء ريف دير الزور الشمالي تحليقا مكيف للطيران الحربي الأمريكي، كما ضرب المسلحون الموالون للجيش الأمريكي طوقا أمنيا مشددا على الطرق المؤدية إلى محيط القاعدة، وفي مداخل القرى والبلدات المحاذية لها.
https://sarabic.ae/20240703/اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-السوري-ومسلحي-القاعدة-في-ريف-إدلب-1090428316.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل غاز طبيعي شرقي سوريا
18:08 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 18:32 GMT 04.07.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، إن انفجارات عنيفة هزت حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي الذي يتخذه الجيش الأمريكي كقاعدة لاشرعية له في ريف المحافظة الشمالي.
وأضاف المراسل أن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة.
وأوضح المراسل أن ألسنة اللهب تصاعدت من داخل القاعدة بالتزامن مع أصوات انفجارات قوية هزت الحقل، وتردد صداها في أرجاء المنطقة، دون توافر معلومات عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.
وبحسب المراسل، فور الهجوم، شهدت سماء ريف دير الزور الشمالي تحليقا مكيف للطيران الحربي الأمريكي
، كما ضرب المسلحون الموالون للجيش الأمريكي طوقا أمنيا مشددا على الطرق المؤدية إلى محيط القاعدة، وفي مداخل القرى والبلدات المحاذية لها.