إيران: التوترات الجديدة في المنطقة ستعمل بالتأكيد ضد دعاة الحرب

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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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5 د
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الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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08:41 GMT
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240705/إيران-التوترات-الجديدة-في-المنطقة-ستعمل-بالتأكيد-ضد-دعاة-الحرب-1090528096.html
إيران: التوترات الجديدة في المنطقة ستعمل بالتأكيد ضد دعاة الحرب
إيران: التوترات الجديدة في المنطقة ستعمل بالتأكيد ضد دعاة الحرب
سبوتنيك عربي
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كاني، اليوم الجمعة، إن التوترات الجديدة في المنطقة ستؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على دعاة الحرب. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T16:15+0000
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جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وأضاف باقري كني أن "استمرار الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين والتهديدات الأخيرة ضد لبنان أظهرت أن بعض الدول تسعى فقط إلى شن الحرب وتعزيز عدم الاستقرار".ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240704/ليبرمان-يدعو-بلاده-إلى-استخدام-السلاح-غير-التقليدي-ضد-إيران-1090441277.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, العالم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, العالم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إيران: التوترات الجديدة في المنطقة ستعمل بالتأكيد ضد دعاة الحرب

16:15 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبر
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كاني، اليوم الجمعة، إن التوترات الجديدة في المنطقة ستؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على دعاة الحرب.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وأضاف باقري كني أن "استمرار الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين والتهديدات الأخيرة ضد لبنان أظهرت أن بعض الدول تسعى فقط إلى شن الحرب وتعزيز عدم الاستقرار".
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
ليبرمان يدعو بلاده إلى استخدام "السلاح غير التقليدي" ضد إيران
أمس, 08:24 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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