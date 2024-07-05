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https://sarabic.ae/20240705/الأمم-المتحدة-الظروف-المعيشية-في-غزة-باتت-لا-تطاق-1090532928.html
الأمم المتحدة: الظروف المعيشية في غزة باتت "لا تطاق"
الأمم المتحدة: الظروف المعيشية في غزة باتت "لا تطاق"
سبوتنيك عربي
قالت الأمم المتحدة، إن "التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ". 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T22:00+0000
2024-07-05T22:01+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
خان يونس
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأضافت الأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، "مجدداً، يدفع التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما أرفقت الأمم المتحدة صوراً تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها أثناء النزوح، وأخرى تقيم خياماً على شاطئ البحر.وذكرت وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن "الآلاف يلجؤون إلى مدارس الأونروا... والمباني الحكومية"، مضيفة أن آخرين "بدأوا بالفعل في العودة بسبب عدم وجود أماكن في مناطق أخرى".وكررت الأونروا أيضا تحذيراتها من أن الظروف المعيشية باتت "لا تطاق" بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة.وأشارت الأونروا إلى أن ما يقدر بنحو 85,000 شخص غادروا منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي، في حين تشير أحدث البيانات إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن 66,700 شخص آخر من شرق خان يونس ورفح في الجنوب، بعد أوامر الإخلاء الجديدة التي صدرت مساء الاثنين.
https://sarabic.ae/20240705/مكتب-نتنياهو-لا-تزال-هناك-فجوات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1090532562.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, خان يونس, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, خان يونس, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, طوفان الأقصى

الأمم المتحدة: الظروف المعيشية في غزة باتت "لا تطاق"

22:00 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 22:01 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قالت الأمم المتحدة، إن "التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ".
وأضافت الأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، "مجدداً، يدفع التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت أن "آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس، وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ".
كما أرفقت الأمم المتحدة صوراً تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها أثناء النزوح، وأخرى تقيم خياماً على شاطئ البحر.
وذكرت وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن "الآلاف يلجؤون إلى مدارس الأونروا... والمباني الحكومية"، مضيفة أن آخرين "بدأوا بالفعل في العودة بسبب عدم وجود أماكن في مناطق أخرى".
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مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار
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وكررت الأونروا أيضا تحذيراتها من أن الظروف المعيشية باتت "لا تطاق" بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة.
وأشارت الأونروا إلى أن ما يقدر بنحو 85,000 شخص غادروا منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي، في حين تشير أحدث البيانات إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن 66,700 شخص آخر من شرق خان يونس ورفح في الجنوب، بعد أوامر الإخلاء الجديدة التي صدرت مساء الاثنين.
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