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مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار
مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن هناك فجوات بين أطراف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن، لافتا إلى استئناف... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T20:42+0000
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وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء، يحاولون التوصل إلى اتفاق.وقالت وسائل إعلام غربية إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع رئيس الموساد غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".وقرر نتنياهو، الخميس، إرسال وفدا للتفاوض حول الإفراج عن الرهائن في غزة، غداة إعلان حماس "تبادل أفكار" جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن.وترى واشنطن أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وإلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب، من شأنه أن يؤدي أيضا الى تهدئة على الحدود مع لبنان حيث لا يزال الوضع متوترا بشدة.
https://sarabic.ae/20240705/وزير-الخارجية-البريطاني-الجديد-يدعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-نار-في-غزة--1090529050.html
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مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار

20:42 GMT 05.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن هناك فجوات بين أطراف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن، لافتا إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء، يحاولون التوصل إلى اتفاق.
وقالت وسائل إعلام غربية إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع رئيس الموساد غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق نار في غزة
17:15 GMT
وقرر نتنياهو، الخميس، إرسال وفدا للتفاوض حول الإفراج عن الرهائن في غزة، غداة إعلان حماس "تبادل أفكار" جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وترى واشنطن أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وإلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب، من شأنه أن يؤدي أيضا الى تهدئة على الحدود مع لبنان حيث لا يزال الوضع متوترا بشدة.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحربأمس, 15:52 GMT
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