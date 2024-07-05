https://sarabic.ae/20240705/مكتب-نتنياهو-لا-تزال-هناك-فجوات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1090532562.html
مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار
مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن هناك فجوات بين أطراف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن، لافتا إلى استئناف... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء، يحاولون التوصل إلى اتفاق.وقالت وسائل إعلام غربية إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع رئيس الموساد غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".وقرر نتنياهو، الخميس، إرسال وفدا للتفاوض حول الإفراج عن الرهائن في غزة، غداة إعلان حماس "تبادل أفكار" جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن.وترى واشنطن أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وإلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب، من شأنه أن يؤدي أيضا الى تهدئة على الحدود مع لبنان حيث لا يزال الوضع متوترا بشدة.
https://sarabic.ae/20240705/وزير-الخارجية-البريطاني-الجديد-يدعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-نار-في-غزة--1090529050.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
مكتب نتنياهو: لا تزال هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن هناك فجوات بين أطراف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن، لافتا إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.
وأشار مكتب نتنياهو
إلى أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء، يحاولون التوصل إلى اتفاق.
وقالت وسائل إعلام غربية إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع رئيس الموساد غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وقرر نتنياهو
، الخميس، إرسال وفدا للتفاوض حول الإفراج عن الرهائن في غزة، غداة إعلان حماس "تبادل أفكار" جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وترى واشنطن أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وإلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب، من شأنه أن يؤدي أيضا الى تهدئة على الحدود مع لبنان حيث لا يزال الوضع متوترا بشدة.