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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق نار في غزة
وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق نار في غزة
سبوتنيك عربي
في أول تصريح له بعد تعيينه، اليوم الجمعة، دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التشريعية الخميس، إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لاطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل الى وقف لإطلاق النار".ويأتي هذا التصريح فور تعيين لامي وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة التي يترأسها زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، وذلك بعد انتخابات عامة مبكرة في البلاد.وفي وقت سابق اليوم، أعلن القصر الملكي البريطاني، "تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميًا رئيسًا للحكومة البريطانية الجديدة"، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة.
https://sarabic.ae/20240704/زعيم-حزب-العمال-البريطاني-يشكر-الناخبين-بعد-فوز-حزبه-بأغلبية-ساحقة-في-الانتخابات-1090479864.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, بريطانيا, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, بريطانيا, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق نار في غزة

17:15 GMT 05.07.2024
وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي
وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
تابعنا عبر
في أول تصريح له بعد تعيينه، اليوم الجمعة، دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التشريعية الخميس، إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لاطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل الى وقف لإطلاق النار".
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
زعيم حزب العمال البريطاني يشكر الناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات
أمس, 21:44 GMT
ويأتي هذا التصريح فور تعيين لامي وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة التي يترأسها زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، وذلك بعد انتخابات عامة مبكرة في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن القصر الملكي البريطاني، "تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميًا رئيسًا للحكومة البريطانية الجديدة"، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة.
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