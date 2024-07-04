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https://sarabic.ae/20240704/من-هو-العمالي-كير-ستارمر-الذي-أنهى-14-عاما-من-حكم-المحافظين-الفوضوي-لبريطانيا؟-1090480826.html
من هو العمالي كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين "الفوضوي" لبريطانيا؟
من هو العمالي كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين "الفوضوي" لبريطانيا؟
سبوتنيك عربي
كشفت استطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، أن حزب العمال البريطاني يتجه نحو تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، مما يمهد الطريق لإنهاء 14... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T23:26+0000
2024-07-04T23:26+0000
بريطانيا
جيريمي كوربين
حزب العمال
العالم
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ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني يتصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم مقابل 131 مقعداً للمحافظين".وإذا تم تأكيد الاستطلاعات، سيكون ستارمر البالغ من العمر 61 عاماً أكبر شخص يصبح رئيساً للوزراء في بريطانيا منذ ما يقرب من نصف قرن، وذلك بعد مرور تسع سنوات فقط على انتخابه لأول مرة في البرلمان.براغماتي أم انتهازي؟زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر هو محامي حقوق إنسان ومدعي عام سابق، وسيعمل على توجيه أخلاقياته العملية المنهجية والعقلانية لإصلاح البلاد.يختلف ستارمر، الأب المتزوج ولديه طفلان، عن معظم السياسيين الحديثين: فقد كان له مسيرة مهنية طويلة ومتميزة قبل أن يصبح نائباً في البرلمان، وتستند آراؤه إلى البراغماتية بدلاً من الأيديولوجية.وقال ستارمر مراراً وتكراراً خلال الحملة الانتخابية "يجب أن نعيد السياسة إلى العمل"، ووعد بوضع "البلد أولاً، والحزب ثانياً" بعد 14 عاماً من حكم المحافظين الفوضوي تحت خمسة رؤساء وزراء مختلفين.تنسجم هذه العبارة مع مؤيديه الذين يصفونه بأنه قائد إداري آمن سيتعامل مع الحياة في "داونينج ستريت" بنفس الجدية والدقة التي تعامل بها في مسيرته القانونية.لكن على الجانب الآخر، يصفه المنتقدون بأنه انتهازي غير ملهم يغير مواقفه بانتظام ولم يوضح رؤية واضحة ومحددة للبلاد.عاشق كرة القدم، ومشجع متفاني لنادي أرسنال، يكافح ستارمر للتخلص من صورته العامة كرجل صارم وممل وبدأ مؤخراً فقط في الظهور بشكل أكثر راحة في الأضواء العامة.يقر أنصاره بأنه يفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها أسلافه الأكثر بريقاً مثل بوريس جونسون، لكنهم يقولون إن هذا هو سبب جاذبيته: حضور مطمئن ومستقيم بعد سنوات الفوضى والنفعية لحكم حزب المحافظين.ابن الطبقة العاملةبشعره الرمادي ونظارته ذات الإطار الأسود – ستارمر، الذي سمي على اسم والد مؤسس حزب العمال كير هاردي – يعتبر القائد الأكثر انتماء للطبقة العاملة.وغالبًا ما يقول للناخبين "كان والدي صانع أدوات، وكانت والدتي ممرضة"، مدحضًا التصورات التي يروجها معارضوه بأنه يجسد النخبة الليبرالية المغرورة في لندن.تسليط الضوء على الجانب القاسي لستارمر من خلال طرده لليساريين من حزبه هو الذي دفعه إلى أعلى منصب سياسي في بريطانيا، لكنه يُقال إنه مضحك في الحياة الخاصة ومخلص لأصدقائه.تعهد بالحفاظ على عادته بعدم العمل بعد الساعة 6:00 مساءً يوم الجمعة لقضاء الوقت مع زوجته فيكتوريا، التي تعمل كمعالجة وظيفية في خدمة الصحة الوطنية، وطفليهما المراهقين اللذين لم يذكر أسمائهما علنًا.ولد في 2 سبتمبر 1962، نشأ كير رودني ستارمر في منزل متواضع في ضواحي لندن مع والدته التي كانت تعاني مرضاً خطيراً ووالده البعيد عاطفياً.لديه ثلاثة أشقاء، أحدهم يعاني من صعوبات في التعلم، ووالداه من محبي الحيوانات وقد ساهما في العناية بالحمير. وقال ستارمر مازحاً "كلما غادر أحدنا المنزل، كان يتم استبداله بحمار".يعتبر عازفاً موهوباً، فقد تلقى ستارمر دروساً في الكمان في المدرسة مع نورمان كوك، عازف الجيتار السابق في فرقة هاوسمارتينز.بعد دراسة القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد، توجه ستارمر نحو القضايا اليسارية، حيث دافع عن النقابات العمالية والنشطاء المناهضين لماكدونالدز والمحكوم عليهم بالإعدام في الخارج.كان صديقاً لمحامية حقوق الإنسان أمل كلوني من فترة عملهما معاً في نفس المكتب القانوني، وقد حكي أنه تناول غداء مثيراً مع أمل وزوجها الممثل الهوليوودي جورج.رحلته السياسيةفي عام 2003، بدأ يتجه نحو العمل المؤسسي السياسي، مما صدم زملائه وأصدقائه، أولاً بأن عمل في وظيفة لضمان امتثال الشرطة في أيرلندا الشمالية للتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.وبعد خمس سنوات، تم تعيينه مديراً للادعاء العام لإنجلترا وويلز عندما كان جوردون براون رئيساً للوزراء. وبين عامي 2008 و2013، أشرف على مقاضاة النواب لإساءة استخدام نفقاتهم، والصحفيين بتهم التجسس على الهواتف، والشباب المشاغبين المشاركين في الاضطرابات في جميع أنحاء إنجلترا.تلقى تكريماً من الملكة إليزابيث الثانية، لكنه نادراً ما يستخدم لقب "سير". وفي عام 2015، انتخب عضواً في البرلمان، ممثلاً عن دائرة في شمال لندن ذات الميول اليسارية.لكن قبل أسابيع قليلة من انتخابه، توفيت والدته بسبب مرض نادر في المفاصل جعلها غير قادرة على المشي لسنوات عديدة.التمرد ضد رئيس حزبهبعد عام واحد فقط من انتخابه نائباً في البرلمان، انضم ستارمر إلى تمرد لنواب حزب العمال بسبب ما يُعتبر نقص في القيادة ضد زعيم الحزب اليساري جيريمي كوربين خلال حملة الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي.فشل التمرد، وعاد في وقت لاحق من ذلك العام إلى فريق قيادة الحزب، متحدثاً باسم "بريكست" لحزب العمال، حيث بقي في المنصب حتى خلف كوربين بعد أن قاد الحزب إلى أسوأ هزيمة له منذ عام 1935 في الانتخابات الأخيرة قبل خمس سنوات.نقل ستارمر الحزب إلى الوسط الأكثر قابلية للانتخاب، وطرد كوربين واجتث "معاداة السامية" في الحزب، فرض ستارمر سياسة الانضباط على حزب معروف بانقساماته الداخلية وتخلى عن سياسات جيريمي كوربن الاشتراكية ولم ينس تقديم اعتذاره على اتهامات للحزب بمعاداة السامية.ومع ذلك، يتهمه اليسار بالخيانة لإسقاط عدد من التعهدات التي قدمها خلال حملته القيادية الناجحة، بما في ذلك إلغاء رسوم التعليم الجامعي، لكن إعادة تموضع حزب العمال الاستراتيجي الناجح تشير إلى دافع النجاح ثابت طوال حياته.
https://sarabic.ae/20240704/حزب-العمال-البريطاني-يتصدر-نتائج-الانتخابات-العامة-ويفوز-بـ-410-مقاعد-1090479767.html
https://sarabic.ae/20240704/زعيم-حزب-العمال-البريطاني-يشكر-الناخبين-بعد-فوز-حزبه-بأغلبية-ساحقة-في-الانتخابات-1090479864.html
https://sarabic.ae/20230506/بريطانيا-حزب-المحافظين-يتجرع-خسارة-فادحة-في-انتخابات-المحليات-1076714227.html
https://sarabic.ae/20191109/حزب-العمال-المعارض-يقلص-الفارق-مع-المحافظين-قبل-انتخابات-بريطانيا-1043370019.html
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بريطانيا, جيريمي كوربين, حزب العمال, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, جيريمي كوربين, حزب العمال, العالم, أخبار العالم الآن

من هو العمالي كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين "الفوضوي" لبريطانيا؟

23:26 GMT 04.07.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANزعيم حزب العمال البريطاني الرئيسي المعارض كير ستارمر
زعيم حزب العمال البريطاني الرئيسي المعارض كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
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كشفت استطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، أن حزب العمال البريطاني يتجه نحو تحقيق انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، مما يمهد الطريق لإنهاء 14 عاماً من حكم المحافظين.
ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني يتصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم مقابل 131 مقعداً للمحافظين".
حزب العمال بقيادة كير ستارمر يفوز بـ 410 مقعدًا في الانتخابات العامة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
حزب العمال البريطاني يحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة
21:30 GMT
وإذا تم تأكيد الاستطلاعات، سيكون ستارمر البالغ من العمر 61 عاماً أكبر شخص يصبح رئيساً للوزراء في بريطانيا منذ ما يقرب من نصف قرن، وذلك بعد مرور تسع سنوات فقط على انتخابه لأول مرة في البرلمان.

براغماتي أم انتهازي؟

زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر هو محامي حقوق إنسان ومدعي عام سابق، وسيعمل على توجيه أخلاقياته العملية المنهجية والعقلانية لإصلاح البلاد.
يختلف ستارمر، الأب المتزوج ولديه طفلان، عن معظم السياسيين الحديثين: فقد كان له مسيرة مهنية طويلة ومتميزة قبل أن يصبح نائباً في البرلمان، وتستند آراؤه إلى البراغماتية بدلاً من الأيديولوجية.
وقال ستارمر مراراً وتكراراً خلال الحملة الانتخابية "يجب أن نعيد السياسة إلى العمل"، ووعد بوضع "البلد أولاً، والحزب ثانياً" بعد 14 عاماً من حكم المحافظين الفوضوي تحت خمسة رؤساء وزراء مختلفين.
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
زعيم حزب العمال البريطاني يشكر الناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات
21:44 GMT
تنسجم هذه العبارة مع مؤيديه الذين يصفونه بأنه قائد إداري آمن سيتعامل مع الحياة في "داونينج ستريت" بنفس الجدية والدقة التي تعامل بها في مسيرته القانونية.
لكن على الجانب الآخر، يصفه المنتقدون بأنه انتهازي غير ملهم يغير مواقفه بانتظام ولم يوضح رؤية واضحة ومحددة للبلاد.
عاشق كرة القدم، ومشجع متفاني لنادي أرسنال، يكافح ستارمر للتخلص من صورته العامة كرجل صارم وممل وبدأ مؤخراً فقط في الظهور بشكل أكثر راحة في الأضواء العامة.
يقر أنصاره بأنه يفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها أسلافه الأكثر بريقاً مثل بوريس جونسون، لكنهم يقولون إن هذا هو سبب جاذبيته: حضور مطمئن ومستقيم بعد سنوات الفوضى والنفعية لحكم حزب المحافظين.

ابن الطبقة العاملة

بشعره الرمادي ونظارته ذات الإطار الأسود – ستارمر، الذي سمي على اسم والد مؤسس حزب العمال كير هاردي – يعتبر القائد الأكثر انتماء للطبقة العاملة.
وغالبًا ما يقول للناخبين "كان والدي صانع أدوات، وكانت والدتي ممرضة"، مدحضًا التصورات التي يروجها معارضوه بأنه يجسد النخبة الليبرالية المغرورة في لندن.
تسليط الضوء على الجانب القاسي لستارمر من خلال طرده لليساريين من حزبه هو الذي دفعه إلى أعلى منصب سياسي في بريطانيا، لكنه يُقال إنه مضحك في الحياة الخاصة ومخلص لأصدقائه.
تعهد بالحفاظ على عادته بعدم العمل بعد الساعة 6:00 مساءً يوم الجمعة لقضاء الوقت مع زوجته فيكتوريا، التي تعمل كمعالجة وظيفية في خدمة الصحة الوطنية، وطفليهما المراهقين اللذين لم يذكر أسمائهما علنًا.
زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
بريطانيا.. حزب المحافظين يتجرع خسارة فادحة في الانتخابات المحلية
6 مايو 2023, 05:44 GMT
ولد في 2 سبتمبر 1962، نشأ كير رودني ستارمر في منزل متواضع في ضواحي لندن مع والدته التي كانت تعاني مرضاً خطيراً ووالده البعيد عاطفياً.
لديه ثلاثة أشقاء، أحدهم يعاني من صعوبات في التعلم، ووالداه من محبي الحيوانات وقد ساهما في العناية بالحمير. وقال ستارمر مازحاً "كلما غادر أحدنا المنزل، كان يتم استبداله بحمار".
يعتبر عازفاً موهوباً، فقد تلقى ستارمر دروساً في الكمان في المدرسة مع نورمان كوك، عازف الجيتار السابق في فرقة هاوسمارتينز.
بعد دراسة القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد، توجه ستارمر نحو القضايا اليسارية، حيث دافع عن النقابات العمالية والنشطاء المناهضين لماكدونالدز والمحكوم عليهم بالإعدام في الخارج.
كان صديقاً لمحامية حقوق الإنسان أمل كلوني من فترة عملهما معاً في نفس المكتب القانوني، وقد حكي أنه تناول غداء مثيراً مع أمل وزوجها الممثل الهوليوودي جورج.

رحلته السياسية

في عام 2003، بدأ يتجه نحو العمل المؤسسي السياسي، مما صدم زملائه وأصدقائه، أولاً بأن عمل في وظيفة لضمان امتثال الشرطة في أيرلندا الشمالية للتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.
وبعد خمس سنوات، تم تعيينه مديراً للادعاء العام لإنجلترا وويلز عندما كان جوردون براون رئيساً للوزراء. وبين عامي 2008 و2013، أشرف على مقاضاة النواب لإساءة استخدام نفقاتهم، والصحفيين بتهم التجسس على الهواتف، والشباب المشاغبين المشاركين في الاضطرابات في جميع أنحاء إنجلترا.
حزب العمال البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2019
حزب العمال المعارض يقلص الفارق مع المحافظين قبل انتخابات بريطانيا
9 نوفمبر 2019, 23:50 GMT
تلقى تكريماً من الملكة إليزابيث الثانية، لكنه نادراً ما يستخدم لقب "سير". وفي عام 2015، انتخب عضواً في البرلمان، ممثلاً عن دائرة في شمال لندن ذات الميول اليسارية.
لكن قبل أسابيع قليلة من انتخابه، توفيت والدته بسبب مرض نادر في المفاصل جعلها غير قادرة على المشي لسنوات عديدة.

التمرد ضد رئيس حزبه

بعد عام واحد فقط من انتخابه نائباً في البرلمان، انضم ستارمر إلى تمرد لنواب حزب العمال بسبب ما يُعتبر نقص في القيادة ضد زعيم الحزب اليساري جيريمي كوربين خلال حملة الاستفتاء على الاتحاد الأوروبي.
فشل التمرد، وعاد في وقت لاحق من ذلك العام إلى فريق قيادة الحزب، متحدثاً باسم "بريكست" لحزب العمال، حيث بقي في المنصب حتى خلف كوربين بعد أن قاد الحزب إلى أسوأ هزيمة له منذ عام 1935 في الانتخابات الأخيرة قبل خمس سنوات.
نقل ستارمر الحزب إلى الوسط الأكثر قابلية للانتخاب، وطرد كوربين واجتث "معاداة السامية" في الحزب، فرض ستارمر سياسة الانضباط على حزب معروف بانقساماته الداخلية وتخلى عن سياسات جيريمي كوربن الاشتراكية ولم ينس تقديم اعتذاره على اتهامات للحزب بمعاداة السامية.
ومع ذلك، يتهمه اليسار بالخيانة لإسقاط عدد من التعهدات التي قدمها خلال حملته القيادية الناجحة، بما في ذلك إلغاء رسوم التعليم الجامعي، لكن إعادة تموضع حزب العمال الاستراتيجي الناجح تشير إلى دافع النجاح ثابت طوال حياته.
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