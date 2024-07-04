https://sarabic.ae/20240704/زعيم-حزب-العمال-البريطاني-يشكر-الناخبين-بعد-فوز-حزبه-بأغلبية-ساحقة-في-الانتخابات-1090479864.html
زعيم حزب العمال البريطاني يشكر الناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات
زعيم حزب العمال البريطاني يشكر الناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات
سبوتنيك عربي
أعرب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، عن شكره للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، حيث حصل على 410 من أصل 650 مقعدًا في... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T21:44+0000
2024-07-04T21:44+0000
2024-07-04T21:44+0000
بريطانيا
حزب العمال
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ستارمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إلى كل من قام بالدعوة للتصويت لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزب العمال الذي تغير، شكرًا لكم".من جانب آخر، نشر حساب الحزب الرسمي على "إكس" تغريدة قال فيها: "أغلقت صناديق الاقتراع رسميًا. من جميع أعضاء حزب العمال: شكرًا لكم".
https://sarabic.ae/20240704/حزب-العمال-البريطاني-يتصدر-نتائج-الانتخابات-العامة-ويفوز-بـ-410-مقاعد-1090479767.html
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بريطانيا, حزب العمال
زعيم حزب العمال البريطاني يشكر الناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات
أعرب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، عن شكره للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، حيث حصل على 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين، بحسب استطلاعات الرأي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال ستارمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إلى كل من قام بالدعوة للتصويت لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزب العمال الذي تغير، شكرًا لكم".
من جانب آخر، نشر حساب الحزب الرسمي على "إكس" تغريدة قال فيها: "أغلقت صناديق الاقتراع رسميًا. من جميع أعضاء حزب العمال: شكرًا لكم".