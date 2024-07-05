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https://sarabic.ae/20240705/بسبب-صفقة-تبادل-الأسرى-خلاف-بين-نتنياهو-وغالانت--1090524746.html
بسبب صفقة تبادل الأسرى.. خلاف بين نتنياهو وغالانت
بسبب صفقة تبادل الأسرى.. خلاف بين نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن امتناع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن حضور اجتماع عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ وذلك على ضوء مفاوضات صفقة تبادل... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T14:45+0000
2024-07-05T14:45+0000
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بنيامين نتنياهو
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وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو رفض اجتماع وزير الدفاع على انفراد مع رئيسي الموساد والشاباك لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وقال نتنياهو لغالانت إن "الاجتماع يجب أن يتم بحضوري وأنا من يترأس المنتدى الأمني المصغر".والخلاف بين نتنياهو وغالانت بشأن الحرب ليس بجديد؛ وقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزير دفاعه، قبل أن يرضخ بعد تظاهرات عارمة.وفي مايو/ أيار الماضي، نشب سجال كلامي علني غير مسبوق بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.وأفاد مكتب نتنياهو، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه قرر إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الأسرى برئاسة رئيس الموساد، مشدداً على أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لبحث المقترحات، حيث أقر نتنياهو بإرسال وفد لبدء مفاوضات تفصيلية حول صفقة تبادل الأسرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و أكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240704/نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالرئيس-بايدن-لبحث-رد-حماس-على-صفقة-تبادل-الأسرى-1090445053.html
https://sarabic.ae/20240705/نحن-مجرد-مزهرية-بالنسبة-لك-بن-غفير-في-مواجهة-حادة-مع-نتنياهو-خلال-جلسة-للـكابينيت-1090505036.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

بسبب صفقة تبادل الأسرى.. خلاف بين نتنياهو وغالانت

14:45 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبر
تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن امتناع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن حضور اجتماع عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ وذلك على ضوء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو رفض اجتماع وزير الدفاع على انفراد مع رئيسي الموساد والشاباك لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وقال نتنياهو لغالانت إن "الاجتماع يجب أن يتم بحضوري وأنا من يترأس المنتدى الأمني المصغر".
والخلاف بين نتنياهو وغالانت بشأن الحرب ليس بجديد؛ وقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزير دفاعه، قبل أن يرضخ بعد تظاهرات عارمة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس بايدن لبحث رد "حماس" على صفقة تبادل الأسرى
أمس, 10:09 GMT
وفي مايو/ أيار الماضي، نشب سجال كلامي علني غير مسبوق بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأفاد مكتب نتنياهو، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه قرر إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الأسرى برئاسة رئيس الموساد، مشدداً على أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لبحث المقترحات، حيث أقر نتنياهو بإرسال وفد لبدء مفاوضات تفصيلية حول صفقة تبادل الأسرى.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
"نحن مجرد مزهرية بالنسبة لك"... بن غفير في مواجهة حادة مع نتنياهو خلال جلسة للـ"كابينيت"
11:50 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و أكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.
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