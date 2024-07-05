https://sarabic.ae/20240705/بسبب-صفقة-تبادل-الأسرى-خلاف-بين-نتنياهو-وغالانت--1090524746.html

بسبب صفقة تبادل الأسرى.. خلاف بين نتنياهو وغالانت

بسبب صفقة تبادل الأسرى.. خلاف بين نتنياهو وغالانت

سبوتنيك عربي

تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن امتناع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن حضور اجتماع عقده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ وذلك على ضوء مفاوضات صفقة تبادل... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T14:45+0000

2024-07-05T14:45+0000

2024-07-05T14:45+0000

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بنيامين نتنياهو

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وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو رفض اجتماع وزير الدفاع على انفراد مع رئيسي الموساد والشاباك لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، وقال نتنياهو لغالانت إن "الاجتماع يجب أن يتم بحضوري وأنا من يترأس المنتدى الأمني المصغر".والخلاف بين نتنياهو وغالانت بشأن الحرب ليس بجديد؛ وقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة وزير دفاعه، قبل أن يرضخ بعد تظاهرات عارمة.وفي مايو/ أيار الماضي، نشب سجال كلامي علني غير مسبوق بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.وأفاد مكتب نتنياهو، أمس الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه قرر إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الأسرى برئاسة رئيس الموساد، مشدداً على أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لبحث المقترحات، حيث أقر نتنياهو بإرسال وفد لبدء مفاوضات تفصيلية حول صفقة تبادل الأسرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و أكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.

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