https://sarabic.ae/20240703/غالانت-الدبابة-التي-تخرج-من-رفح-بإمكانها-أن-تصل-إلى-الليطاني-1090422344.html

غالانت: الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني

غالانت: الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات موجعة لـ"حزب الله" اللبناني كل يوم. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T14:58+0000

2024-07-03T14:58+0000

2024-07-03T14:58+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن غالانت أن قوات بلاده العسكرية توجه ضربات قاسية إلى "حزب الله" بشكل يومي، مضيفًا أن "الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن قوات بلاده العسكرية "ستصل إلى مرحلة الجاهزية الكاملة وستكون في موقف قوة لأي عملية أو تسوية".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أكد، يوم الاثنين الماضي، عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود زيادة كبيرة في عدد الضباط الذين يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".وأضاف المسؤولون أن جنرالات إسرائيل يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد "حزب الله" اللبناني، كما يظنون أنه يمكن للهدنة مع "حماس" أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل