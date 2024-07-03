https://sarabic.ae/20240703/قادة-الفرق-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-يحذرون-من-أن-الإرهاق-بدأ-يظهر-على-الجنود-1090416160.html

قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية في غزة يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود

قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية في غزة يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود

سبوتنيك عربي

قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T12:29+0000

2024-07-03T12:29+0000

2024-07-03T12:29+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القادة الأربعة التقوا مع نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية.وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود زيادة كبيرة في عدد الضباط الذين يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".وأضاف المسؤولون أن جنرالات إسرائيل يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد "حزب الله" اللبناني، كما يظنون أنه يمكن للهدنة مع "حماس" أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله".

https://sarabic.ae/20240703/مكان-السنوار-عقدة-إسرائيل-داخل-أم-خارج-قطاع-غزة؟-1090406076.html

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العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل