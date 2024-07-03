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https://sarabic.ae/20240703/قادة-الفرق-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-يحذرون-من-أن-الإرهاق-بدأ-يظهر-على-الجنود-1090416160.html
قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية في غزة يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود
قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية في غزة يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود
سبوتنيك عربي
قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T12:29+0000
2024-07-03T12:29+0000
العالم
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القادة الأربعة التقوا مع نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية.وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود زيادة كبيرة في عدد الضباط الذين يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".وأضاف المسؤولون أن جنرالات إسرائيل يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد "حزب الله" اللبناني، كما يظنون أنه يمكن للهدنة مع "حماس" أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله".
https://sarabic.ae/20240703/مكان-السنوار-عقدة-إسرائيل-داخل-أم-خارج-قطاع-غزة؟-1090406076.html
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العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية في غزة يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود

12:29 GMT 03.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
قال قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، إن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القادة الأربعة التقوا مع نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.
ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في الجنود بسبب الحرب المتواصلة بجانب عملياته المكثفة بالضفة الغربية، ومواجهاته مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية.
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، عن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود زيادة كبيرة في عدد الضباط الذين يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟
06:12 GMT
كانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء "حماس".
وأضاف المسؤولون أن جنرالات إسرائيل يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد "حزب الله" اللبناني، كما يظنون أنه يمكن للهدنة مع "حماس" أيضا أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله".
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