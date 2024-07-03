https://sarabic.ae/20240703/مكان-السنوار-عقدة-إسرائيل-داخل-أم-خارج-قطاع-غزة؟-1090406076.html

مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟

مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

أكدت مصادر في حركة "حماس" في قطاع غزة وخارجه على قدرة يحيى السنوار على التخفي حتى الآن، موضحة أنه لا يزال على تواصل مع قيادات الحركة بالداخل والخارج، بالتزامن... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T06:12+0000

2024-07-03T06:12+0000

2024-07-03T06:12+0000

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وقالت المصادر: "السنوارعلى اطلاع دائم ومستمر على كل ما يجري خصوصاً ما يتعلق بالمفاوضات التي تجري، وكل مبادرة قُدّمت كان يدرسها بشكل جيد ويتمعن فيها ويُبدي رأيه فيها ويتشاور حولها مع قيادات الحركة من خلال التواصل معهم بطرق مختلفة".ولم توضح المصادر كيف جرى هذا التواصل، وهل كان مباشراً أم لا.شبيه السنوار يتحدث عن تجربته داخل السجون الإسرائيلية... فيديوولم تنفِ المصادر أو تؤكد ما إذا كان السنوار قد نجا فعلاً من أي محاولات اغتيال إسرائيلية خلال الحرب الحالية، وما إذا كانت أي قوات إسرائيلية قد اقتربت من مكانه، خصوصاً خلال العملية في خان يونس.ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "دائرة صغيرة جداً لا تتعدى الشخصين أو الثلاثة على أبعد تقدير هي من تعرف مكانه وتؤمِّن احتياجاته المختلفة، وكذلك تؤمّن تواصله مع قيادات الحركة بالداخل والخارج".ولم تحدد المصادر ما إذا كان السنوار مختبئاً فوق الأرض أو تحتها.لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية

https://sarabic.ae/20240612/مسؤول-بارز-في-إدارة-بايدن-السنوار-واثق-من-قدرته-على-إدارة-المفاوضات-من-موقع-قوة-1089785986.html

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