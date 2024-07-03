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مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟
مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
أكدت مصادر في حركة "حماس" في قطاع غزة وخارجه على قدرة يحيى السنوار على التخفي حتى الآن، موضحة أنه لا يزال على تواصل مع قيادات الحركة بالداخل والخارج، بالتزامن... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T06:12+0000
2024-07-03T06:12+0000
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وقالت المصادر: "السنوارعلى اطلاع دائم ومستمر على كل ما يجري خصوصاً ما يتعلق بالمفاوضات التي تجري، وكل مبادرة قُدّمت كان يدرسها بشكل جيد ويتمعن فيها ويُبدي رأيه فيها ويتشاور حولها مع قيادات الحركة من خلال التواصل معهم بطرق مختلفة".ولم توضح المصادر كيف جرى هذا التواصل، وهل كان مباشراً أم لا.شبيه السنوار يتحدث عن تجربته داخل السجون الإسرائيلية... فيديوولم تنفِ المصادر أو تؤكد ما إذا كان السنوار قد نجا فعلاً من أي محاولات اغتيال إسرائيلية خلال الحرب الحالية، وما إذا كانت أي قوات إسرائيلية قد اقتربت من مكانه، خصوصاً خلال العملية في خان يونس.ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "دائرة صغيرة جداً لا تتعدى الشخصين أو الثلاثة على أبعد تقدير هي من تعرف مكانه وتؤمِّن احتياجاته المختلفة، وكذلك تؤمّن تواصله مع قيادات الحركة بالداخل والخارج".ولم تحدد المصادر ما إذا كان السنوار مختبئاً فوق الأرض أو تحتها.لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية
https://sarabic.ae/20240612/مسؤول-بارز-في-إدارة-بايدن-السنوار-واثق-من-قدرته-على-إدارة-المفاوضات-من-موقع-قوة-1089785986.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل

مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟

06:12 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة،
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أكدت مصادر في حركة "حماس" في قطاع غزة وخارجه على قدرة يحيى السنوار على التخفي حتى الآن، موضحة أنه لا يزال على تواصل مع قيادات الحركة بالداخل والخارج، بالتزامن مع فشل إسرائيل في العثور عليه.
وقالت المصادر: "السنوارعلى اطلاع دائم ومستمر على كل ما يجري خصوصاً ما يتعلق بالمفاوضات التي تجري، وكل مبادرة قُدّمت كان يدرسها بشكل جيد ويتمعن فيها ويُبدي رأيه فيها ويتشاور حولها مع قيادات الحركة من خلال التواصل معهم بطرق مختلفة".

وأشارت المصادر إلى أن قائد "حماس" في غزة تواصل مرات عدة مع قيادات الحركة بالخارج خصوصاً في الأوقات الحاسمة من المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، كما أنه تواصل مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بعد استهداف إسرائيل أبناءه، وقدّم له التعازي وشدّ من أزره.

ولم توضح المصادر كيف جرى هذا التواصل، وهل كان مباشراً أم لا.
شبيه السنوار يتحدث عن تجربته داخل السجون الإسرائيلية... فيديو
ولم تنفِ المصادر أو تؤكد ما إذا كان السنوار قد نجا فعلاً من أي محاولات اغتيال إسرائيلية خلال الحرب الحالية، وما إذا كانت أي قوات إسرائيلية قد اقتربت من مكانه، خصوصاً خلال العملية في خان يونس.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "دائرة صغيرة جداً لا تتعدى الشخصين أو الثلاثة على أبعد تقدير هي من تعرف مكانه وتؤمِّن احتياجاته المختلفة، وكذلك تؤمّن تواصله مع قيادات الحركة بالداخل والخارج".

وقالت: "إسرائيل فشلت في الوصول إلى عديد من قيادات الصفّين الأول والثاني على المستويين السياسي والعسكري من حماس، لكنها حاولت اغتيال بعضهم، ومنهم من أُصيب، ومنهم من نجا وخرج سالماً من عمليات قصف في مناطق وأهداف مختلفة، لكنَّ السنوار ليس من بينهم".

ولم تحدد المصادر ما إذا كان السنوار مختبئاً فوق الأرض أو تحتها.
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