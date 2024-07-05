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الأمم المتحدة تدعو الجيش السوداني و"الدعم السريع" لعقد مفاوضات غير مباشرة
الأمم المتحدة تدعو الجيش السوداني و"الدعم السريع" لعقد مفاوضات غير مباشرة
سبوتنيك عربي
دعت الأمم المتحدة كلا من الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، لعقد مفاوضات غير مباشرة الأسبوع المقبل، بغرض بحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال، وحماية... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T14:35+0000
2024-07-05T14:35+0000
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وأرسل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رمطان لعمامرة، خطابا إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو/ حزيران الماضي مقترحا بإرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف في 10 يوليو/ تموز الجاري، لبدء نقاشات مع "الدعم السريع" برعاية الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".وسيركز التفاوض على "الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، إلى جانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين"، بحسب الخطاب.وأضاف الخطاب أن "الهدف من هذه المناقشات، هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين، من خلال وقف إطلاق النار المحتمل".وفي وقت سابق، شدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، على عدم الجلوس للتفاوض مع قوات "الدعم السريع"، دون تنفيذ اتفاق جدة، وخروجها من منازل المواطنين.وأكد في أثناء مخاطبته القوات السودانية في منطقة وادي سيدنا، "رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز"، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل.كما جدد البرهان العهد للشعب السوداني "بتطهير كل السودان من قوات "الدعم السريع"، وأشاد بصبره وصموده"، بحسب البيان.وفي وقت سابق، زار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، منطقتي وادي سيدنا وأم درمان، لـ"تهنئة القوات السودانية على الانتصارات التي حققتها في أحياء الدوحة وأمبدة".وأشار البرهان إلى أن "أبطال منطقة أم درمان يقاتلون منذ أول يوم لاندلاع التمرد، ضاربين أروع الأمثال للفداء والتضحية"، وفقا للبيان.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240704/منظمات-المجتمع-المدني-لـسبوتنيك-29-مليون-سوداني-يعيشون-أوضاعا-إنسانية-مزرية-1090476937.html
https://sarabic.ae/20240704/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-اللواء-92-جنوب-غربي-السودان-1090454513.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة تدعو الجيش السوداني و"الدعم السريع" لعقد مفاوضات غير مباشرة

14:35 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصوررمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
رمطان لعمامرة
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
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تابعنا عبر
دعت الأمم المتحدة كلا من الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، لعقد مفاوضات غير مباشرة الأسبوع المقبل، بغرض بحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال، وحماية المدنيين.
وأرسل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رمطان لعمامرة، خطابا إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو/ حزيران الماضي مقترحا بإرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف في 10 يوليو/ تموز الجاري، لبدء نقاشات مع "الدعم السريع" برعاية الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".
وسيركز التفاوض على "الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، إلى جانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين"، بحسب الخطاب.
وأضاف الخطاب أن "الهدف من هذه المناقشات، هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين، من خلال وقف إطلاق النار المحتمل".
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أمس, 18:38 GMT
وفي وقت سابق، شدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، على عدم الجلوس للتفاوض مع قوات "الدعم السريع"، دون تنفيذ اتفاق جدة، وخروجها من منازل المواطنين.
وأكد في أثناء مخاطبته القوات السودانية في منطقة وادي سيدنا، "رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز"، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل.
كما جدد البرهان العهد للشعب السوداني "بتطهير كل السودان من قوات "الدعم السريع"، وأشاد بصبره وصموده"، بحسب البيان.
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
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أمس, 12:53 GMT
وفي وقت سابق، زار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، منطقتي وادي سيدنا وأم درمان، لـ"تهنئة القوات السودانية على الانتصارات التي حققتها في أحياء الدوحة وأمبدة".
وأشار البرهان إلى أن "أبطال منطقة أم درمان يقاتلون منذ أول يوم لاندلاع التمرد، ضاربين أروع الأمثال للفداء والتضحية"، وفقا للبيان.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
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