https://sarabic.ae/20240705/الأمين-العام-لـحزب-الله-يلتقي-بوفد-من-حركة-حماس-1090500751.html

الأمين العام لـ"حزب الله" يلتقي بوفد من حركة حماس

الأمين العام لـ"حزب الله" يلتقي بوفد من حركة حماس

سبوتنيك عربي

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بوفد من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، لبحث الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T09:04+0000

2024-07-05T09:04+0000

2024-07-05T09:04+0000

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وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، ‏وأوضاع "جبهات الإسناد" في لبنان واليمن والعراق.وبحسب قناة "الميادين"، جرى التباحث بشأن آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.ويوم، أمس الخميس، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".تصويت... برأيك هل أثبتت ضربة "حزب الله" الأخيرة عجزا إسرائيليا عن خوض مواجهة مباشرة؟ إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا

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لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى