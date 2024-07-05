https://sarabic.ae/20240705/الأمين-العام-لـحزب-الله-يلتقي-بوفد-من-حركة-حماس-1090500751.html
الأمين العام لـ"حزب الله" يلتقي بوفد من حركة حماس
الأمين العام لـ"حزب الله" يلتقي بوفد من حركة حماس
سبوتنيك عربي
التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بوفد من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، لبحث الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T09:04+0000
2024-07-05T09:04+0000
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وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، وأوضاع "جبهات الإسناد" في لبنان واليمن والعراق.وبحسب قناة "الميادين"، جرى التباحث بشأن آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ويوم، أمس الخميس، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".تصويت... برأيك هل أثبتت ضربة "حزب الله" الأخيرة عجزا إسرائيليا عن خوض مواجهة مباشرة؟ إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا
https://sarabic.ae/20240704/حزب-الله-يعلن-إطلاق-نحو-200-صاروخ-باتجاه-7-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-1090443537.html
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لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
الأمين العام لـ"حزب الله" يلتقي بوفد من حركة حماس
التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بوفد من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، لبحث الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.
وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، وأوضاع "جبهات الإسناد" في لبنان واليمن والعراق.
كما أكد الطرفان على "مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يحقق الأهداف المشتركة".
وبحسب قناة "الميادين"، جرى التباحث بشأن آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويوم الجمعة الماضية، أكّد نصر الله، خلال لقاء مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، محمد طقوش، على "أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة وأهلها الصامدين الشرفاء".
ويوم، أمس الخميس، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".
ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.