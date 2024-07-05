https://sarabic.ae/20240705/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-عملية-طوفان-الأقصى-كشفت-خداع-أميركا-وأوروبا-1090486312.html

نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا

نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا

سبوتنيك عربي

أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله "اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن عملية "طوفان الأقصى" تسببت في خسارة لواشنطن والغرب، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في كشف خداع القيم... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T07:20+0000

2024-07-05T07:20+0000

2024-07-05T08:07+0000

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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني: "عملية "طوفان الأقصى" شكلت خسارة كبيرة للغرب، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا".وشدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، على أن "محور المقاومة لا يعوّل على دور الدول العربية في هذه المعركة، على اعتبار أن العرب لديهم خيارات سياسية مختلفة عن المقاومة، وبالتالي قسم منها تورط في التطبيع والقسم الآخر كان يفكر كيف سيبرم اتفاقيات مع إسرائيل"."حزب الله" يطلق 200 صاروخ ويتبعها بهجوم بالمسيرات استهدفت 7 مواقع عسكرية إسرائيلية... فيديووأكّد الشيخ قاسم أن "يوم السابع من أكتوبر، قلب المعادلة في المنطقة وباتت فلسطين هي القضية الأولى في العالم بينما كانت على طريق الاندثار، أما في ما يتعلق بالتطبيع فهو عامل ثانوي لن يؤثر على القضية الفلسطينية، بينما العامل المؤثر في هذا الملف هو نجاح المقاومة في مواجهة إسرائيل".ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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