https://sarabic.ae/20240705/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-عملية-طوفان-الأقصى-كشفت-خداع-أميركا-وأوروبا-1090486312.html
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا
سبوتنيك عربي
أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله "اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن عملية "طوفان الأقصى" تسببت في خسارة لواشنطن والغرب، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في كشف خداع القيم... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني: "عملية "طوفان الأقصى" شكلت خسارة كبيرة للغرب، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا".وشدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، على أن "محور المقاومة لا يعوّل على دور الدول العربية في هذه المعركة، على اعتبار أن العرب لديهم خيارات سياسية مختلفة عن المقاومة، وبالتالي قسم منها تورط في التطبيع والقسم الآخر كان يفكر كيف سيبرم اتفاقيات مع إسرائيل"."حزب الله" يطلق 200 صاروخ ويتبعها بهجوم بالمسيرات استهدفت 7 مواقع عسكرية إسرائيلية... فيديووأكّد الشيخ قاسم أن "يوم السابع من أكتوبر، قلب المعادلة في المنطقة وباتت فلسطين هي القضية الأولى في العالم بينما كانت على طريق الاندثار، أما في ما يتعلق بالتطبيع فهو عامل ثانوي لن يؤثر على القضية الفلسطينية، بينما العامل المؤثر في هذا الملف هو نجاح المقاومة في مواجهة إسرائيل".ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, قطاع غزة, مقتل فلسطينيين, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, قطاع غزة, مقتل فلسطينيين, العالم, العالم العربي
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: عملية "طوفان الأقصى" كشفت خداع أميركا وأوروبا
07:20 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 05.07.2024)
حصري
أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله "اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن عملية "طوفان الأقصى" تسببت في خسارة لواشنطن والغرب، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في كشف خداع القيم الأميركية والأوروبية.
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني: "عملية "طوفان الأقصى" شكلت خسارة كبيرة للغرب، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا".
وأوضح قاسم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية كشفت خداع القيم الأميركية، التي كانت تصور نفسها على أنها قيم إنسانية عالمية تقدّس الحقوق والعدالة، وبالتالي لم يعد الغرب، لا سيما أميركا وأوروبا يشكلان النموذج في القيم العالمية لأنهما دعمتا الإجرام وموّلتاه، وبالتالي هذا الحراك الغربي هو مؤشر على بداية تغير كبير لدى الرأي العام الغربي وهو نقطة إيجابية في تاريخ صراعنا مع الجيش الإسرائيلي لمصلحة حقوقنا وأراضينا".
وشدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، على أن "محور المقاومة لا يعوّل على دور الدول العربية في هذه المعركة، على اعتبار أن العرب لديهم خيارات سياسية مختلفة عن المقاومة، وبالتالي قسم منها تورط في التطبيع والقسم الآخر كان يفكر كيف سيبرم اتفاقيات مع إسرائيل".
وتابع: "الواقع اليوم يقول إنه هناك محور يضم قوى ودول اتخذت قرارا بالتصدي للمشروع الإسرائيلي، وعلى رأس أولوياتها تحرير فلسطين وحين يتحقق هذا الهدف ستقف الدول العربية على الحياد".
وأكّد الشيخ قاسم أن "يوم السابع من أكتوبر، قلب المعادلة في المنطقة وباتت فلسطين هي القضية الأولى في العالم بينما كانت على طريق الاندثار، أما في ما يتعلق بالتطبيع فهو عامل ثانوي لن يؤثر على القضية الفلسطينية، بينما العامل المؤثر في هذا الملف هو نجاح المقاومة في مواجهة إسرائيل".
ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية
، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتتزايد المخاوف عالميًا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.