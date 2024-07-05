https://sarabic.ae/20240705/البرهان-يجيب-عن-مصدر-الأسلحة-وأصدقاء-السودان-الحقيقيين-خلال-الحرب-1090531631.html
البرهان يجيب عن "مصدر الأسلحة وأصدقاء السودان الحقيقيين خلال الحرب"
البرهان يجيب عن "مصدر الأسلحة وأصدقاء السودان الحقيقيين خلال الحرب"
سبوتنيك عربي
تطرق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إلى "أصدقاء السودان الحقيقيين وأعدائه"، أثناء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام مع قوات "الدعم السريع". 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T19:51+0000
2024-07-05T19:51+0000
2024-07-05T19:51+0000
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وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "نقول بالصوت العالي، إن "هذا الحرب أوضحت من هو صديق وأخ للشعب السوداني، ومن هو عدو لدولة السودان، التي هي معطاءة، ويطمع الكثيرون في إمكانياتها ومقدراتها".وتابع: "حتما سيأتي اليوم الذي توضع فيه الأمور في نصابها، وللسودان أصدقاء كثيرون يدعمون السودان للمحافظة على الدولة السودانية، التي يقتل فيها شعبه وتنهب ممتلكاته، وهناك الكثير من دول العالم تصمت عن تلك الأفعال، وتغض الطرف عن كل ما يرتكب من جرائم".وعن أسماء الدول التي تقف بصلابة في وجه إمداد الجيش السوداني بالأسلحة، أجاب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان: "في يوم من الأيام سيعرف الشعب السوداني والعالم من هم الأصدقاء الحقيقيين الذين قدموا الدعم والمساندة للسودان".وأردف: "ربما بعض الدول استخدمت نفوذها وآلياتها الإقليمية والدولية لإيقاف هذه المساعدات، لكن هناك قناعة من بعض القادة والشعب السوداني أن هذا الأمر يجب أن يمضي إلى مبتغاه، وهو هزيمة "الدعم السريع" وأيضا التي تدعمها وتساندها من الخارج".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240705/البرهان-الجيش-يحقق-انتصارات-قد-تكون-غير-مرئية-للبعض--1090531361.html
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سبوتنيك عربي
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
البرهان يجيب عن "مصدر الأسلحة وأصدقاء السودان الحقيقيين خلال الحرب"
تطرق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إلى "أصدقاء السودان الحقيقيين وأعدائه"، أثناء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام مع قوات "الدعم السريع".
وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "نقول بالصوت العالي، إن "هذا الحرب أوضحت من هو صديق وأخ للشعب السوداني، ومن هو عدو لدولة السودان، التي هي معطاءة، ويطمع الكثيرون في إمكانياتها ومقدراتها".
وتابع: "حتما سيأتي اليوم الذي توضع فيه الأمور في نصابها، وللسودان أصدقاء كثيرون يدعمون السودان للمحافظة على الدولة السودانية، التي يقتل فيها شعبه وتنهب ممتلكاته، وهناك الكثير من دول العالم تصمت عن تلك الأفعال، وتغض الطرف عن كل ما يرتكب من جرائم".
وأردف البرهان مشددا: "كل من يصمت عن هذا وكل من يدعم تلك الأعمال هو في خانة الأعداء، وكل من يدعم الدولة السودانية ومؤسساتها هو في خانة الأصدقاء".
وعن أسماء الدول التي تقف بصلابة في وجه إمداد الجيش السوداني بالأسلحة، أجاب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان: "في يوم من الأيام سيعرف الشعب السوداني والعالم من هم الأصدقاء الحقيقيين الذين قدموا الدعم والمساندة للسودان".
وأردف: "ربما بعض الدول استخدمت نفوذها وآلياتها الإقليمية والدولية لإيقاف هذه المساعدات، لكن هناك قناعة من بعض القادة والشعب السوداني أن هذا الأمر يجب أن يمضي إلى مبتغاه، وهو هزيمة "الدعم السريع" وأيضا التي تدعمها وتساندها من الخارج".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.