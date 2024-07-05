https://sarabic.ae/20240705/البنك-المركزي-اليمني-يعلن-عن-مزاد-لبيع-30-مليون-دولار-1090502262.html

البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار

البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار

سبوتنيك عربي

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، عن مزاد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وسط أزمة صرف كبيرة تواجه البلاد. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T10:18+0000

2024-07-05T10:18+0000

2024-07-05T10:18+0000

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وقالت وكالة أنباء "سبأ"، إن "البنك المركزي اليمني في عدن، أعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي، على أن يقام المزاد، يوم الخميس الموافق 11 يوليو/ تموز الجاري".وأوضح البنك، في إعلانه، شروط المشاركة في المزاد من "خلال تقديم العطاءات باستخدام منصة "ريف إنفينيتيف" الإلكترونية، أو عبر البنك المركزي، للبنوك التي ليس لديها وصول إلى تلك المنصة، كما تم تحديد مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار بما لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد".ويشهد الشعب اليمني أزمات متوالية منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، نظرا لانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار بشكل كبير في مناطق حكم المجلس الرئاسي وبفارق كبير بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله"، بالإضافة إلى تدهور الخدمات والبنى التحتية.ويشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي وجماعة "أنصار الله"، وأدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.

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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار, اقتصاد