البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار

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بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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24 د
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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60 د
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
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30 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
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08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
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البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، عن مزاد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وسط أزمة صرف كبيرة تواجه البلاد. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T10:18+0000
2024-07-05T10:18+0000
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وقالت وكالة أنباء "سبأ"، إن "البنك المركزي اليمني في عدن، أعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي، على أن يقام المزاد، يوم الخميس الموافق 11 يوليو/ تموز الجاري".وأوضح البنك، في إعلانه، شروط المشاركة في المزاد من "خلال تقديم العطاءات باستخدام منصة "ريف إنفينيتيف" الإلكترونية، أو عبر البنك المركزي، للبنوك التي ليس لديها وصول إلى تلك المنصة، كما تم تحديد مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار بما لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد".ويشهد الشعب اليمني أزمات متوالية منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، نظرا لانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار بشكل كبير في مناطق حكم المجلس الرئاسي وبفارق كبير بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله"، بالإضافة إلى تدهور الخدمات والبنى التحتية.ويشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي وجماعة "أنصار الله"، وأدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240531/أنصار-الله-تتوعد-برد-مؤلم-عقب-إيقاف-الحكومة-التعامل-مع-بنوك-تجارية-في-صنعاء-1089371591.html
https://sarabic.ae/20240616/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعلن-انتهاج-الحزم-الاقتصادي-ضد-جماعة-أنصار-الله-1089900010.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار, اقتصاد

البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار

10:18 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Mihail Kutusov / الانتقال إلى بنك الصوردولارات أمريكية
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، عن مزاد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وسط أزمة صرف كبيرة تواجه البلاد.
وقالت وكالة أنباء "سبأ"، إن "البنك المركزي اليمني في عدن، أعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي، على أن يقام المزاد، يوم الخميس الموافق 11 يوليو/ تموز الجاري".
وأوضح البنك، في إعلانه، شروط المشاركة في المزاد من "خلال تقديم العطاءات باستخدام منصة "ريف إنفينيتيف" الإلكترونية، أو عبر البنك المركزي، للبنوك التي ليس لديها وصول إلى تلك المنصة، كما تم تحديد مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار بما لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد".
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ويشهد الشعب اليمني أزمات متوالية منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، نظرا لانهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار بشكل كبير في مناطق حكم المجلس الرئاسي وبفارق كبير بينه وبين المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله"، بالإضافة إلى تدهور الخدمات والبنى التحتية.
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16 يونيو, 01:57 GMT
ويشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي وجماعة "أنصار الله"، وأدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
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