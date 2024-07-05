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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/القوات-الروسية-تحيد-18-مرتزقا-باستهداف-مقر-لهم-في-أوديسا-1090487185.html
القوات الروسية تستهدف 18 مرتزقا فور وصولهم إلى مقرهم في أوديسا
القوات الروسية تستهدف 18 مرتزقا فور وصولهم إلى مقرهم في أوديسا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت هجوما على موقع المرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا، مشيرًا إلى... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T07:40+0000
2024-07-05T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس، 4 يوليو (تموز الجاري)، في الساعة 16:40 في مدينة تشيرنومورسك، تم استهداف مبنى إداري جديد في الميناء البحري. ومن المعروف أنه كان هناك عسكريون أجانب في المبنى. من الصعب تحديد من أي بلد، لقد وصلوا قبل ساعات قليلة من الاستهداف".وأشار ليبيديف إلى أنه ووفقًا للتقديرات الأولية لمترو أوديسا، قُتل 18 مسلحا وأصيب نحو 30 آخرين نتيجة للهجوم، وتفيد تقارير مترو الأنفاق أيضًا أنه بعد هزيمة المنشأة، صادر ضباط إدارة أمن الدولة، جنبًا إلى جنب مع بعض المفتشين الناطقين باللغة الإنجليزية، الهواتف الذكية من عمال موانئ المقاطعة.وأضاف ليبيديف: "بعد الضربة، بدأ فحص جدي لجميع عمال الموانئ في هذه المنطقة، ولم يشارك في الفحص جهاز أمن الدولة فحسب، بل أيضًا الخدمات الأجنبية"، واستطرد: "وفقًا لوكلائنا، فإن المفتشين يتحدثون الإنجليزية".
https://sarabic.ae/20240704/القوات-الروسية-تستهدف-شركتين-دفاعيتين-ومصفاة-نفط-ومقاتلة-ميغ--29-أوكرانية-1090446939.html
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روسيا

القوات الروسية تستهدف 18 مرتزقا فور وصولهم إلى مقرهم في أوديسا

07:40 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 07:58 GMT 05.07.2024)
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت هجوما على موقع المرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا، مشيرًا إلى تحييد 18 مسلحا منهم.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس، 4 يوليو (تموز الجاري)، في الساعة 16:40 في مدينة تشيرنومورسك، تم استهداف مبنى إداري جديد في الميناء البحري. ومن المعروف أنه كان هناك عسكريون أجانب في المبنى. من الصعب تحديد من أي بلد، لقد وصلوا قبل ساعات قليلة من الاستهداف".

ووفقا له، فإنه قد وصل إلى أراضي الميناء معدات ثقيلة وقذائف مع الأجانب، وتم تدميرها بضربة ثانية.

وأشار ليبيديف إلى أنه ووفقًا للتقديرات الأولية لمترو أوديسا، قُتل 18 مسلحا وأصيب نحو 30 آخرين نتيجة للهجوم، وتفيد تقارير مترو الأنفاق أيضًا أنه بعد هزيمة المنشأة، صادر ضباط إدارة أمن الدولة، جنبًا إلى جنب مع بعض المفتشين الناطقين باللغة الإنجليزية، الهواتف الذكية من عمال موانئ المقاطعة.
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القوات الروسية تستهدف شركتين دفاعيتين ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية
أمس, 11:08 GMT
وأضاف ليبيديف: "بعد الضربة، بدأ فحص جدي لجميع عمال الموانئ في هذه المنطقة، ولم يشارك في الفحص جهاز أمن الدولة فحسب، بل أيضًا الخدمات الأجنبية"، واستطرد: "وفقًا لوكلائنا، فإن المفتشين يتحدثون الإنجليزية".
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