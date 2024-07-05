https://sarabic.ae/20240705/باحث-في-العلاقات-الدولية-بوتين-يواجه-الهيمنة-الأميركية-ويمنع-تدخلها-في-شؤون-الدول-1090485026.html
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يواجه الهيمنة الأميركية ويمنع تدخلها في شؤون الدول
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يواجه الهيمنة الأميركية ويمنع تدخلها في شؤون الدول
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور يسري عبيد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواجه الهيمنة الأميركية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي يعمل على بناء عالم... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T06:03+0000
2024-07-05T06:03+0000
2024-07-05T06:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090452184_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_a44dccb5191a597393e0bfad0c78b97e.jpg
وقال عبيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول قدر الإمكان بناء عالم جديد متعدد الأقطاب لمنع الهيمنة الأميركية على العالم ومنع تدخلها في الشؤون العالم الداخلية".وأشار عبيد إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول فرض أجندتها وفقاً لمصالحها وبالتالي يحاول بوتين قدر الإمكان عبر منظمة "شنغهاي" و"بريكس" أن يخلق عالما جديدا متعدد الأقطاب ينشر من خلاله السلام".وشدّد عبيد على "أهمية تعميق التعاون بين مجموعة "بركس" وشنغهاي" في المجالات الاقتصادية والتنموية، لا سيما وأن الاقتصاد هو عامود السياسة، والرئيس الروسي يحاول تشكيل قوة اقتصادية كبيرة لمواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي".وكشف عبيد عن "تحركات غريبة لدى التنظيمات الإرهابية التي هي صنيعة الغرب من أجل زعزعة الاستقرار الأمني في روسيا وآسيا والصين".
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090452184_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_1a568385e7e7914332e06d1936e33f8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يواجه الهيمنة الأميركية ويمنع تدخلها في شؤون الدول
حصري
أكّد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور يسري عبيد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواجه الهيمنة الأميركية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي يعمل على بناء عالم متعدد الأقطاب.
وقال عبيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول قدر الإمكان بناء عالم جديد متعدد الأقطاب لمنع الهيمنة الأميركية على العالم ومنع تدخلها في الشؤون العالم الداخلية".
وأضاف: "موقف بوتين بضرورة وقف الحرب في غزة كان واضحاً منذ البداية، محذرًا من أن هذه الحرب ستهدد الاستقرار الإقليمي والدولي".
وأشار عبيد إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول فرض أجندتها وفقاً لمصالحها وبالتالي يحاول بوتين قدر الإمكان عبر منظمة "شنغهاي" و"بريكس" أن يخلق عالما جديدا متعدد الأقطاب ينشر من خلاله السلام".
وشدّد عبيد على "أهمية تعميق التعاون بين مجموعة "بركس" وشنغهاي" في المجالات الاقتصادية والتنموية، لا سيما وأن الاقتصاد هو عامود السياسة، والرئيس الروسي يحاول تشكيل قوة اقتصادية كبيرة لمواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي".
وكشف عبيد عن "تحركات غريبة لدى التنظيمات الإرهابية التي هي صنيعة الغرب من أجل زعزعة الاستقرار الأمني في روسيا وآسيا والصين".