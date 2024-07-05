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باحث في العلاقات الدولية: بوتين يواجه الهيمنة الأميركية ويمنع تدخلها في شؤون الدول
باحث في العلاقات الدولية: بوتين يواجه الهيمنة الأميركية ويمنع تدخلها في شؤون الدول
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور يسري عبيد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواجه الهيمنة الأميركية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي يعمل على بناء عالم... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T06:03+0000
2024-07-05T06:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال عبيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول قدر الإمكان بناء عالم جديد متعدد الأقطاب لمنع الهيمنة الأميركية على العالم ومنع تدخلها في الشؤون العالم الداخلية".وأشار عبيد إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول فرض أجندتها وفقاً لمصالحها وبالتالي يحاول بوتين قدر الإمكان عبر منظمة "شنغهاي" و"بريكس" أن يخلق عالما جديدا متعدد الأقطاب ينشر من خلاله السلام".وشدّد عبيد على "أهمية تعميق التعاون بين مجموعة "بركس" وشنغهاي" في المجالات الاقتصادية والتنموية، لا سيما وأن الاقتصاد هو عامود السياسة، والرئيس الروسي يحاول تشكيل قوة اقتصادية كبيرة لمواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي".وكشف عبيد عن "تحركات غريبة لدى التنظيمات الإرهابية التي هي صنيعة الغرب من أجل زعزعة الاستقرار الأمني في روسيا وآسيا والصين".
https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

باحث في العلاقات الدولية: بوتين يواجه الهيمنة الأميركية ويمنع تدخلها في شؤون الدول

06:03 GMT 05.07.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. 4 يوليو 2024.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. 4 يوليو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© POOL
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حصري
أكّد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور يسري عبيد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواجه الهيمنة الأميركية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي يعمل على بناء عالم متعدد الأقطاب.
وقال عبيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول قدر الإمكان بناء عالم جديد متعدد الأقطاب لمنع الهيمنة الأميركية على العالم ومنع تدخلها في الشؤون العالم الداخلية".

وأضاف: "موقف بوتين بضرورة وقف الحرب في غزة كان واضحاً منذ البداية، محذرًا من أن هذه الحرب ستهدد الاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشار عبيد إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول فرض أجندتها وفقاً لمصالحها وبالتالي يحاول بوتين قدر الإمكان عبر منظمة "شنغهاي" و"بريكس" أن يخلق عالما جديدا متعدد الأقطاب ينشر من خلاله السلام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" تشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي الجديد
أمس, 09:16 GMT
وشدّد عبيد على "أهمية تعميق التعاون بين مجموعة "بركس" وشنغهاي" في المجالات الاقتصادية والتنموية، لا سيما وأن الاقتصاد هو عامود السياسة، والرئيس الروسي يحاول تشكيل قوة اقتصادية كبيرة لمواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي".
وكشف عبيد عن "تحركات غريبة لدى التنظيمات الإرهابية التي هي صنيعة الغرب من أجل زعزعة الاستقرار الأمني في روسيا وآسيا والصين".
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