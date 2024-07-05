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تونس.. تحديد مواعيد استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والإعلان عن المرشحين النهائيين
تونس.. تحديد مواعيد استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والإعلان عن المرشحين النهائيين
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تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التونسية، خلال الشهر الجاري. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T16:59+0000
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وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء أمس الخميس، أن فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الاثنين الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحالي، وحتى الثلاثاء الموافق 6 أغسطس/ آب المقبل، حتى الساعة السادسة مساء، وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي.وتابع أن الهيئة ستبت في الترشحات في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 10 أغسطس، ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت، والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في موعد أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس.وأضاف بوعسكر أنه يتم قبول مطالب انسحاب المرشحين يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المرشحين المقبولين بصورة نهائية في 3 من الشهر نفسه.وشدد فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة، صادق وبإجماع كافة الأعضاء، على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وعلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أغسطس 2014، المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.وجاء في بيان مقتضب، نُشر مساء يوم الاثنين الماضي، على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاستحقاق الانتخابي.
https://sarabic.ae/20240704/وسط-مناخ-سياسي-متوتر-قيس-سعيد-يعلن-موعد-انتخابات-الرئاسة-التونسية-1090448919.html
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تونس.. تحديد مواعيد استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والإعلان عن المرشحين النهائيين

16:59 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Sara Noldinالانتخابات الرئاسية في تونس
الانتخابات الرئاسية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Sara Noldin
تابعنا عبر
تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التونسية، خلال الشهر الجاري.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء أمس الخميس، أن فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الاثنين الموافق 29 يوليو، في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحالي، وحتى الثلاثاء الموافق 6 أغسطس/ آب المقبل، حتى الساعة السادسة مساء، وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسي.
وتابع أن الهيئة ستبت في الترشحات في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 10 أغسطس، ثم يتم بعد ذلك إعلام الأطراف بقرارات البت، والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في موعد أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس.
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
وسط مناخ سياسي متوتر.. قيس سعيد يعلن موعد انتخابات الرئاسة التونسية
أمس, 12:19 GMT
وأضاف بوعسكر أنه يتم قبول مطالب انسحاب المرشحين يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المرشحين المقبولين بصورة نهائية في 3 من الشهر نفسه.
وشدد فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة، صادق وبإجماع كافة الأعضاء، على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وعلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أغسطس 2014، المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجاء في بيان مقتضب، نُشر مساء يوم الاثنين الماضي، على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاستحقاق الانتخابي.
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