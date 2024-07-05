https://sarabic.ae/20240705/ستارمر-يتعهد-بإعادة-بناء-المملكة-المتحدة-بعد-خلافته-لسوناك-1090516690.html

ستارمر يتعهد "بإعادة بناء المملكة المتحدة" بعد خلافته لسوناك

ستارمر يتعهد "بإعادة بناء المملكة المتحدة" بعد خلافته لسوناك

سبوتنيك عربي

وعد رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، اليوم الجمعة، بأن حكومته العمالية ستعمل منذ اليوم الأول على التجديد الوطني، وذلك في أول خطاب له كرئيس لوزراء... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T13:47+0000

2024-07-05T13:47+0000

2024-07-05T13:47+0000

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وقال بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاما من حكم المحافظين بفوز ساحق في الانتخابات: "إن عمل التغيير يبدأ على الفور، لكن لا شك لدينا في أننا سنعيد بناء بريطانيا".وتابع في أول خطاب له بعدما أصبح رئيس الوزراء الـ58 في بريطانيا: "الآن، صوّتت بلادنا بشكل حاسم لصالح التغيير والتجديد الوطني وعودة السياسة إلى الخدمة العامة".وأضاف ستارمر أن "السياسة من الممكن أن تكون قوة من أجل الخير".وكان ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، عيّن رسميا زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رئيسا للوزراء خلال لقاء في قصر باكنغهام، وكلّفه بتشكيل حكومة جديدة. ونشر القصر الملكي البريطاني صورة توضح مصافحة ملك بريطانيا لستارمر، الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات.وفي وقت سابق، قبل ملك بريطانيا، استقالة زعيم المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.وكان رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، ريشي سوناك، أعلن اليوم الجمعة، أنه سيتنحى من منصبه في زعامة حزب المحافظين، بعد خسارة الحزب في الانتخابات البرلمانية.وقال سوناك: "بعد هذه النتيجة سأستقيل من منصب زعيم الحزب؛ ولكن ليس على الفور، بل عندما يتم اتخاذ ترتيبات رسمية لمن سيخلفني".وأضاف سوناك أنه سيلتقي بالملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، لتقديم استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء.وجرت الانتخابات البرلمانية البريطانية، أمس الخميس، وحقق حزب العمال فوزا ساحقا، ويتولى زعيم الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية منصب رئيس وزراء البلاد، ويشكل الحكومة.وبحسب القانون البريطاني، يقوم الحزب، الذي يحظى بالأغلبية في مجلس العموم، بتشكيل الحكومة المقبلة، إما بمفرده أو بدعم من حزب آخر؛ على أن يكون زعيمه رئيساً للوزراء.

https://sarabic.ae/20240704/من-هو-العمالي-كير-ستارمر-الذي-أنهى-14-عاما-من-حكم-المحافظين-الفوضوي-لبريطانيا؟-1090480826.html

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