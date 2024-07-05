https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-كييف-تستخدم-أنظمة-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-على-نطاق-واسع-1090482798.html
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: كييف تستخدم أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية على نطاق واسع
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: كييف تستخدم أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية على نطاق واسع
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن كييف تستخدم صواريخ "أتاكمز" ليس فقط ضد القوات العسكرية الروسية ولكن أيضًا لتخويف المدنيين... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T02:30+0000
2024-07-05T02:30+0000
2024-07-05T02:30+0000
صزاريخ هيمارس
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم على نطاق واسع أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز هيمارس المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي تم تجهيز صواريخها أيضًا برؤوس حربية عنقودية وأنظمة ملاحة بالقصور الذاتي يتم تصحيحها بواسطة بيانات نظام تحديد المواقع العالمي".وأضاف أن "هذه الصواريخ (أتاكمز) مجهزة برؤوس عنقودية وتستخدم ليس فقط ضد القوات ولكن أيضًا ضد المنشآت المدنية لتخويف سكان بلادنا".وتابع أن هذه الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تتحرك نحو أهداف محددة بسرعات تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلاً في الساعة) بينما تتبع مسارًا باليستيًا معقدًا مع مناورات قتالية جوية قبل أن تصل إلى هدفها".يعد نظام الصواريخ الأمريكية "هيمارس" أحد أقوى الأسلحة في ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية، وهي قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية على مسافات تتراوح من 150 إلى 200 كم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240627/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لصواريخ-هيمارس-الأمريكية-في-نيكولاييف-كان-يستخدم-لقصف-القرم-1090247600.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
صزاريخ هيمارس, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
صزاريخ هيمارس, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: كييف تستخدم أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية على نطاق واسع
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن كييف تستخدم صواريخ "أتاكمز" ليس فقط ضد القوات العسكرية الروسية ولكن أيضًا لتخويف المدنيين الروس.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية إن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم على نطاق واسع أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز هيمارس المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي تم تجهيز صواريخها أيضًا برؤوس حربية عنقودية وأنظمة ملاحة بالقصور الذاتي يتم تصحيحها بواسطة بيانات نظام تحديد المواقع العالمي".
وأضاف أن "هذه الصواريخ (أتاكمز) مجهزة برؤوس عنقودية وتستخدم ليس فقط ضد القوات ولكن أيضًا ضد المنشآت المدنية لتخويف سكان بلادنا".
وتابع أن هذه الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تتحرك نحو أهداف محددة بسرعات تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلاً في الساعة) بينما تتبع مسارًا باليستيًا معقدًا مع مناورات قتالية جوية قبل أن تصل إلى هدفها".
يعد نظام الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
أحد أقوى الأسلحة في ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية، وهي قادرة على ضرب الأهداف بدقة عالية على مسافات تتراوح من 150 إلى 200 كم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.