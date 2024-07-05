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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-أكثر-من-42-ألف-هدف-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1090482501.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر أكثر من 42 ألف هدف منذ بداية العملية الخاصة
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر أكثر من 42 ألف هدف منذ بداية العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن قوات الدفاع الجوي دمرت منذ بداية العملية الخاصة أكثر من 42 ألف هدف معادي، منها أكثر من 550... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T01:43+0000
2024-07-05T01:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية: "في المجمل، خلال العملية العسكرية الخاصة، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 42 ألف هدف جوي، بما في ذلك أكثر من 550 طائرة وأكثر من 180 طائرة هليكوبتر وأكثر من 27 ألف طائرة بدون طيار".وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الروسي تعمل على تطوير وتكييف أساليبها على الفور لمواجهة الضربات الصاروخية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا للاستخدام المتزايد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأنظمة الضربات الصاروخية الحديثة التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن قوات الدفاع الجوي تعمل على الفور على تطوير الأساليب وتكييف أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الصاروخية للعدو".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-الدفاعات-الجوية-الروسية-تحقق-نتائج-عالية-وتكتسب-الخبرة-1090482356.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر أكثر من 42 ألف هدف منذ بداية العملية الخاصة

01:43 GMT 05.07.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن قوات الدفاع الجوي دمرت منذ بداية العملية الخاصة أكثر من 42 ألف هدف معادي، منها أكثر من 550 طائرة و27 ألف طائرة مسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية: "في المجمل، خلال العملية العسكرية الخاصة، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 42 ألف هدف جوي، بما في ذلك أكثر من 550 طائرة وأكثر من 180 طائرة هليكوبتر وأكثر من 27 ألف طائرة بدون طيار".
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تحقق نتائج عالية وتكتسب الخبرة
01:37 GMT
وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الروسي تعمل على تطوير وتكييف أساليبها على الفور لمواجهة الضربات الصاروخية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا للاستخدام المتزايد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأنظمة الضربات الصاروخية الحديثة التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن قوات الدفاع الجوي تعمل على الفور على تطوير الأساليب وتكييف أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الصاروخية للعدو".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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