https://sarabic.ae/20240705/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-أكثر-من-42-ألف-هدف-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1090482501.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر أكثر من 42 ألف هدف منذ بداية العملية الخاصة
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر أكثر من 42 ألف هدف منذ بداية العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن قوات الدفاع الجوي دمرت منذ بداية العملية الخاصة أكثر من 42 ألف هدف معادي، منها أكثر من 550... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T01:43+0000
2024-07-05T01:43+0000
2024-07-05T01:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية: "في المجمل، خلال العملية العسكرية الخاصة، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 42 ألف هدف جوي، بما في ذلك أكثر من 550 طائرة وأكثر من 180 طائرة هليكوبتر وأكثر من 27 ألف طائرة بدون طيار".وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الروسي تعمل على تطوير وتكييف أساليبها على الفور لمواجهة الضربات الصاروخية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا للاستخدام المتزايد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأنظمة الضربات الصاروخية الحديثة التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن قوات الدفاع الجوي تعمل على الفور على تطوير الأساليب وتكييف أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الصاروخية للعدو".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-الدفاعات-الجوية-الروسية-تحقق-نتائج-عالية-وتكتسب-الخبرة-1090482356.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر أكثر من 42 ألف هدف منذ بداية العملية الخاصة
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن قوات الدفاع الجوي دمرت منذ بداية العملية الخاصة أكثر من 42 ألف هدف معادي، منها أكثر من 550 طائرة و27 ألف طائرة مسيرة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية: "في المجمل، خلال العملية العسكرية الخاصة، دمرت قوات الدفاع الجوي أكثر من 42 ألف هدف جوي، بما في ذلك أكثر من 550 طائرة وأكثر من 180 طائرة هليكوبتر وأكثر من 27 ألف طائرة بدون طيار".
وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الروسي تعمل على تطوير وتكييف أساليبها على الفور لمواجهة الضربات الصاروخية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا للاستخدام المتزايد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأنظمة الضربات الصاروخية الحديثة التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن قوات الدفاع الجوي تعمل على الفور على تطوير الأساليب وتكييف أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الصاروخية للعدو".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم
ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.