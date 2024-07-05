https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-الدفاعات-الجوية-الروسية-تحقق-نتائج-عالية-وتكتسب-الخبرة-1090482356.html
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تحقق نتائج عالية وتكتسب الخبرة
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تحقق نتائج عالية وتكتسب الخبرة
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن أنظمة الدفاع الجوي العسكرية والمنشآتية التابعة للجيش الروسي تعمل بنجاح في منطقة العمليات... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T01:37+0000
2024-07-05T01:37+0000
2024-07-05T01:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103707/86/1037078630_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_f47cc885af0ee402c122192c244ae6c0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية: "الدفاع الجوي العسكري والمنشآتي للجيش الروسي يجتاز بنجاح اختبارًا صعبًا خلال العمليات القتالية الواسعة النطاق في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. تتصدى وحدات الدفاع الجوي بشجاعة لجميع أنواع التهديدات الجوية وتدمر وسائل الهجوم الجوي للعدو من مختلف الفئات في بيئة التهديد المستمر بضربات العدو مباشرة ضد مواقع الدفاع الجوي. وفي جميع الحالات، تظهر الدفاعات الجوية الروسية نتائج عالية وتراكم خبرة لا تقدر بثمن".وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الروسي تعمل على تطوير وتكييف أساليبها على الفور لمواجهة الضربات الصاروخية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا للاستخدام المتزايد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأنظمة الضربات الصاروخية الحديثة التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن قوات الدفاع الجوي تعمل على الفور على تطوير الأساليب وتكييف أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الصاروخية للعدو".واستطرد: "الدعم الكبير للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي والنطاق الإقليمي الواسع للعمليات القتالية حدد ظروفًا غير مسبوقة لتنفيذ الدفاع الجوي خلال العملية العسكرية الخاصة"، لافتًا إلى أن "أصعب فئة من الأهداف هي وسائل الضربة الأجنبية الصنع مثل الصواريخ التشغيلية والتكتيكية والصواريخ المجنحة الجوية والبرية، وكذلك الصواريخ من مختلف الفئات".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-نشر-نظام-دفاع-جوي-موحد-في-روسيا-لمواجهة-الضربات-الأوكرانية-1090482190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103707/86/1037078630_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eba4c48328b6998077eb9c67b58283d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تحقق نتائج عالية وتكتسب الخبرة
أكد قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الفريق الأول أندريه سيمينوف أن أنظمة الدفاع الجوي العسكرية والمنشآتية التابعة للجيش الروسي تعمل بنجاح في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث تظهر نتائج عالية وتراكم خبرة لا تقدر بثمن.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سيمينوف في تصريحات صحافية: "الدفاع الجوي العسكري والمنشآتي للجيش الروسي يجتاز بنجاح اختبارًا صعبًا خلال العمليات القتالية الواسعة النطاق في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. تتصدى وحدات الدفاع الجوي بشجاعة لجميع أنواع التهديدات الجوية وتدمر وسائل الهجوم الجوي للعدو من مختلف الفئات في بيئة التهديد المستمر بضربات العدو مباشرة ضد مواقع الدفاع الجوي. وفي جميع الحالات، تظهر الدفاعات الجوية الروسية نتائج عالية وتراكم خبرة لا تقدر بثمن".
وأضاف أن "قوات الدفاع الجوي الروسي تعمل على تطوير وتكييف أساليبها على الفور لمواجهة الضربات الصاروخية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا للاستخدام المتزايد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأنظمة الضربات الصاروخية الحديثة التي تنتجها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن قوات الدفاع الجوي تعمل على الفور على تطوير الأساليب وتكييف أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الضربات الصاروخية للعدو".
واستطرد: "الدعم الكبير للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي والنطاق الإقليمي الواسع للعمليات القتالية حدد ظروفًا غير مسبوقة لتنفيذ الدفاع الجوي خلال العملية العسكرية الخاصة
"، لافتًا إلى أن "أصعب فئة من الأهداف هي وسائل الضربة الأجنبية الصنع مثل الصواريخ التشغيلية والتكتيكية والصواريخ المجنحة الجوية والبرية، وكذلك الصواريخ من مختلف الفئات".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.