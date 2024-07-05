https://sarabic.ae/20240705/مقتل-4-فلسطينيين-في-هجوم-عسكري-إسرائيلي-على-جنين-بالضفة-الغربية-1090486626.html
مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية
مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن 5 فلسطينيين قُتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T07:25+0000
2024-07-05T07:25+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن وزارة الصحة، أن "5 مواطنين قُتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين، صباح اليوم".وفي السياق، أكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقواته في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية.بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين".وأشارت الهيئة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وحاصرت منازل فيها.وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240705/اشتباكات-بين-الفلسطينيين-والجيش-الإسرائيلي-في-جنين-وقواته-تقتحم-قلقيلية-في-الضفة-الغربية-1090484787.html
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طوفان الأقصى, غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية
07:25 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 05.07.2024)
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن 5 فلسطينيين قُتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن وزارة الصحة، أن "5 مواطنين قُتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين، صباح اليوم".
وفي السياق، أكد الجيش الإسرائيلي
، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقواته في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية.
بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين".
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وحاصرت منازل فيها.
وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.