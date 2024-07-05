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مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية
مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن 5 فلسطينيين قُتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T07:25+0000
2024-07-05T07:31+0000
طوفان الأقصى
غزة
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن وزارة الصحة، أن "5 مواطنين قُتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين، صباح اليوم".وفي السياق، أكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقواته في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية.بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين".وأشارت الهيئة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وحاصرت منازل فيها.وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240705/اشتباكات-بين-الفلسطينيين-والجيش-الإسرائيلي-في-جنين-وقواته-تقتحم-قلقيلية-في-الضفة-الغربية-1090484787.html
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طوفان الأقصى, غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين بالضفة الغربية

07:25 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 07:31 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن 5 فلسطينيين قُتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن وزارة الصحة، أن "5 مواطنين قُتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين، صباح اليوم".
وفي السياق، أكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقواته في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية.
بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين".
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين وقواته تقتحم قلقيلية في الضفة الغربية
05:59 GMT
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وحاصرت منازل فيها.
وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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