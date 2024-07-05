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اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين وقواته تقتحم قلقيلية في الضفة الغربية
اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين وقواته تقتحم قلقيلية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T05:59+0000
2024-07-05T05:59+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين"، وذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وحاصرت منازل فيها.في وقت أكدت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية"، ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل".وفي السياق نفسه، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، إن "إسرائيل تسعى من خلف مخططاتها إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وهي اليوم أنجزت هذه الفكرة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، مساء أمس الخميس: "دخلت إسرائيل اليوم في مرحلة جديدة، تتركز حول تقطيع أواصر الضفة، ما يترجم مفهوم "الكانتونات" والمعازل، وهي تريد أن تفرض هذه المنظومة على الوجود الفلسطيني في الضفة".وأكد أن "من ينظر إلى خارطة الأراضي الفلسطينية يستطيع ملاحظة فكرة المعازل المفروضة، وأن الوجود الفلسطيني أصبح عبارة عن جزر فلسطينية محاصرة ومحاطة بالمستوطنات والمواقع العسكرية والشوارع الالتفافيةط.ويرى داوود أن "إسرائيل تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي والمصادقة على مخططات توسعة المستوطنات وشرعنة وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، حيث أعدت قائمة من 70 بؤرة غير قانونية تريد أن تحولها إلى مستوطنات"، موضحًا أن "إسرائيل تمعن فكرة المعازل وتسعى للعبث في الجغرافيا الفلسطينية، من أجل أن تعدم بشكل تام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل".ومنحت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية.وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن "مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية".وقالت حركة "السلام الآن"، أول أمس الأربعاء، إن "إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية، منذ أكثر من 3 عقودط.وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أمريكا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
https://sarabic.ae/20240704/حقوقي-مصادرة-الأراضي-تهدف-لتهجير-الفلسطينيين-من-الضفة-الغربية-1090455515.html
https://sarabic.ae/20240704/إسرائيل-توافق-على-خطط-لبناء-أكثر-من-5000-منزل-جديد-في-مستوطنات-الضفة-الغربية-1090471124.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة

اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين وقواته تقتحم قلقيلية في الضفة الغربية

05:59 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHمواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "حرش السعادة" بمدينة جنين في الضفة الغربية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوات خاصة تعمل الآن في مدينة جنين لإحباط الإرهاب، وسط تبادل لإطلاق النار وإصابة مسلحين"، وذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وحاصرت منازل فيها.
في وقت أكدت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية"، ونقلت عن مصادر محلية، قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع المدينة، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل".
طفلة فلسطينية تمر أمام مركبات تضررت خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة في 21 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
حقوقي: مصادرة الأراضي تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية
أمس, 13:09 GMT
وفي السياق نفسه، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، إن "إسرائيل تسعى من خلف مخططاتها إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وهي اليوم أنجزت هذه الفكرة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، مساء أمس الخميس: "دخلت إسرائيل اليوم في مرحلة جديدة، تتركز حول تقطيع أواصر الضفة، ما يترجم مفهوم "الكانتونات" والمعازل، وهي تريد أن تفرض هذه المنظومة على الوجود الفلسطيني في الضفة".
وأكد أن "من ينظر إلى خارطة الأراضي الفلسطينية يستطيع ملاحظة فكرة المعازل المفروضة، وأن الوجود الفلسطيني أصبح عبارة عن جزر فلسطينية محاصرة ومحاطة بالمستوطنات والمواقع العسكرية والشوارع الالتفافيةط.
ويرى داوود أن "إسرائيل تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي والمصادقة على مخططات توسعة المستوطنات وشرعنة وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، حيث أعدت قائمة من 70 بؤرة غير قانونية تريد أن تحولها إلى مستوطنات"، موضحًا أن "إسرائيل تمعن فكرة المعازل وتسعى للعبث في الجغرافيا الفلسطينية، من أجل أن تعدم بشكل تام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل".
ومنحت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن "مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية".
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
إسرائيل توافق على خطط لبناء أكثر من 5000 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية
أمس, 16:12 GMT
وقالت حركة "السلام الآن"، أول أمس الأربعاء، إن "إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية، منذ أكثر من 3 عقودط.
وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أمريكا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.
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