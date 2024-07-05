https://sarabic.ae/20240705/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-لا-حرب-موسعة-في-المدى-المنظور-على-لبنان--1090487463.html

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": لا حرب موسعة في المدى المنظور على لبنان

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": لا حرب موسعة في المدى المنظور على لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن "احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب، ولكن "حزب الله" اللبناني... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T10:00+0000

2024-07-05T10:00+0000

2024-07-05T10:00+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487785_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_818dc428b6fcbf8d1ab75b625333b24e.jpg

وبيّن قاسم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الحزب لا يبني موقفه العسكري بحسب التحليلات السياسية بل بحسب المعلومات وبنتائج الميدان". ووجّه قاسم رسالة إلى الداخل اللبناني، بالقول: "الحالمون في الداخل اللبناني بحرب لإزعاج أو إضعاف "حزب الله"، أعتقد أنهم سيرون أحلاما مزعجة لأن الواقع لا يتأثر بتصوراتهم وليس لديهم أيّ فعالية على أرض الواقع، هناك مقاومة قوية تواجه العدو الإسرائيلي وستنتصر وسينزعجون أكثر". وفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، قال قاسم إنه "يجب الفصل بين أمرين في هذا الملف، الأول يكمن في أصل اعتراف الكيان الإسرائيلي بالحدود البحرية اللبنانية وحق لبنان باستخراج هذه الموارد، أما الأمر الثاني يتعلق بكون الاستخراج من حقل "كاريش" بدأ قبل إنجاز ترسيم الحدود البحرية ولا يمكن مقارنة المسار اللبناني بالمسار الإسرائيلي في هذا الإطار على اعتبار أنّ الاتفاق مع الشركات المعنية لم يُنجز وذلك ناهيك عن الشكوك حول أداء هذه الشركات"، مؤكداً أن "هذه الملف يحتاج إلى معالجة وسيتم العمل عليه بشكل جدّي بعد الانتهاء من حرب غزة"."حزب الله" يطلق 200 صاروخ ويتبعها بهجوم بالمسيرات استهدفت 7 مواقع عسكرية إسرائيلية... فيديوويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240705/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-عملية-طوفان-الأقصى-كشفت-خداع-أميركا-وأوروبا-1090486312.html

https://sarabic.ae/20240704/تصويت-برأيك-هل-أثبتت-ضربة-حزب-الله-الأخيرة-عجزا-إسرائيليا-عن-خوض-مواجهة-مباشرة--1090462013.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك