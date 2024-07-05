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وزير الدفاع البريطاني معترفا بانتصار حزب العمال: تشكيل حكومة جديدة صباح اليوم التالي للانتخابات

وزير الدفاع البريطاني معترفا بانتصار حزب العمال: تشكيل حكومة جديدة صباح اليوم التالي للانتخابات

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اليوم الجمعة، إن حكومة جديدة ستتشكل في المملكة المتحدة صباح اليوم التالي للانتخابات البرلمانية، معترفًا بانتصار حزب... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T03:04+0000

2024-07-05T03:04+0000

2024-07-05T03:09+0000

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "سكاي نيوز" عن شابس قوله: "من الواضح الليلة أن بريطانيا ستشهد تشكيل حكومة جديدة في الصباح".وذكرت الهيئة، استنادًا إلى بيانات من اللجنة الانتخابية البريطانية، أن شابس، مرشح حزب المحافظين عن دائرته الانتخابية في ويلوين هاتفييلد، قد فقد مقعده البرلماني بـ 16,078 صوتًا لصالح مرشح حزب العمال أندرو لوين، الذي حصل على 19,877 صوتًا.ويتجه حزب العمال لتحقيق انتصار ساحق في الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة، وتأمين 410 مقاعد في مجلس العموم المكون من 650 مقعدًا، بينما من المتوقع أن يأتي حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في المركز الثاني بـ 131 مقعدًا فقط، وفقًا لاستطلاع النتائج الأولية.ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني تصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين".وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات العامة البريطانية بـ 61 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا لحزب الإصلاح.يشار إلى أنه إذا كان الاستطلاع صحيحًا، فسوف يؤمن حزب العمال أغلبية في مجلس العموم، منهياً 14 عامًا من حكم المحافظين، ومن المرجح أن يخلف زعيم حزب العمال كير ستارمر ريشي سوناك في منصب رئيس الوزراء.

https://sarabic.ae/20240704/من-هو-العمالي-كير-ستارمر-الذي-أنهى-14-عاما-من-حكم-المحافظين-الفوضوي-لبريطانيا؟-1090480826.html

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