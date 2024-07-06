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أسعار الغذاء تستقر عالميا خلال شهر يونيو الماضي
أسعار الغذاء تستقر عالميا خلال شهر يونيو الماضي
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، تقريرا حول مؤشر أسعار الغذاء العالمية، حيث أظهر استقرارا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T07:50+0000
2024-07-06T08:06+0000
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وأوضح التقرير، المنشور على موقع الأمم المتحدة، أن "انخفاض أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان".وأورد التقرير أن متوسط ​​مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا بلغ 120.6 نقطة في يونيو الماضي، دون تغيير عن مايو/ أيار الماضي.وأوضح التقرير أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بلغ 115.2 نقطة في يونيو الماضي، أي بانخفاض قدره 3.5 نقاط (3.0 %) عن مستواه، في مايو الماضي، وبمقدار 11.4 نقطة (9.0 %) أقلّ من قيمته في يونيو 2023.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 131.8 نقاط في يونيو الماضي، بارتفاع قدره 4.0 نقاط (3.1 %) عمّا كان عليه في شهر مايو الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ شهر مارس/آذار 2023، أما متوسط أسعار منتجات الألبان 127.8 نقاط خلال يونيو الماضي، أي بزيادة قدرها 1.5 نقاط (1.2 %) عمّا كان عليه في مايو الماضي.في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الحليب المجفف الخالي الدسم، عاكسةً بشكل أساسي ثبات الواردات من آسيا الشرقية وارتفاع المبيعات الداخلية إلى حد ما في أوروبا الغربية، كما ارتفعت الأسعار العالمية للحليب المجفف الكامل الدسم بشكل طفيف خلال يونيو الماضي، نتيجة الطلب الثابت على الواردات والانخفاض الموسمي لإنتاج الحليب في أوقيانوسيا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الأجبان بشكل هامشي.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 116.9 نقاط، في يونيو الماضي، من دون أي تغيير يُذكر تقريبًا عن مستواه في مايو الماضي، فبقي أدنى بمقدار 2.1 نقطة (1.8 %) عن قيمته المقابلة قبل عام.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 119.4 نقاط، في يونيو الماضي، بتراجع قدره 2.3 نقاط (1.9 %) عن مستواه، في مايو الماضي، بعد ارتفاعه لثلاثة أشهر على التوالي، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 32.8 نقاط (21.6 %) من قيمته المسجلة العام الماضي.يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي، في شهر مايو/ أيار الماضي، مع تعويض الزيادة في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان للانخفاض في أسعار السكر والزيوت النباتية خلال الفترة ذاتها.ونقل موقع "أرقام" عن المنظمة الأممية تقريرها الشهري، والذي أوردت فيه أن المؤشر العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 120.4 نقطة في مايو، لكنه يعد منخفضاً بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وبنسبة 24.9% من المستوى القياسي المسجل في مارس/ آذار 2022.
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

أسعار الغذاء تستقر عالميا خلال شهر يونيو الماضي

07:50 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 06.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatبرنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، تقريرا حول مؤشر أسعار الغذاء العالمية، حيث أظهر استقرارا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع الأمم المتحدة، أن "انخفاض أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان".
وأورد التقرير أن متوسط ​​مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا بلغ 120.6 نقطة في يونيو الماضي، دون تغيير عن مايو/ أيار الماضي.
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وأوضح التقرير أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بلغ 115.2 نقطة في يونيو الماضي، أي بانخفاض قدره 3.5 نقاط (3.0 %) عن مستواه، في مايو الماضي، وبمقدار 11.4 نقطة (9.0 %) أقلّ من قيمته في يونيو 2023.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 131.8 نقاط في يونيو الماضي، بارتفاع قدره 4.0 نقاط (3.1 %) عمّا كان عليه في شهر مايو الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ شهر مارس/آذار 2023، أما متوسط أسعار منتجات الألبان 127.8 نقاط خلال يونيو الماضي، أي بزيادة قدرها 1.5 نقاط (1.2 %) عمّا كان عليه في مايو الماضي.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الحليب المجفف الخالي الدسم، عاكسةً بشكل أساسي ثبات الواردات من آسيا الشرقية وارتفاع المبيعات الداخلية إلى حد ما في أوروبا الغربية، كما ارتفعت الأسعار العالمية للحليب المجفف الكامل الدسم بشكل طفيف خلال يونيو الماضي، نتيجة الطلب الثابت على الواردات والانخفاض الموسمي لإنتاج الحليب في أوقيانوسيا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الأجبان بشكل هامشي.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 116.9 نقاط، في يونيو الماضي، من دون أي تغيير يُذكر تقريبًا عن مستواه في مايو الماضي، فبقي أدنى بمقدار 2.1 نقطة (1.8 %) عن قيمته المقابلة قبل عام.
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وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 119.4 نقاط، في يونيو الماضي، بتراجع قدره 2.3 نقاط (1.9 %) عن مستواه، في مايو الماضي، بعد ارتفاعه لثلاثة أشهر على التوالي، وإن كان لا يزال أدنى بمقدار 32.8 نقاط (21.6 %) من قيمته المسجلة العام الماضي.
يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي، في شهر مايو/ أيار الماضي، مع تعويض الزيادة في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان للانخفاض في أسعار السكر والزيوت النباتية خلال الفترة ذاتها.
ونقل موقع "أرقام" عن المنظمة الأممية تقريرها الشهري، والذي أوردت فيه أن المؤشر العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 120.4 نقطة في مايو، لكنه يعد منخفضاً بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وبنسبة 24.9% من المستوى القياسي المسجل في مارس/ آذار 2022.
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