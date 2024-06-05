المكتب الإعلامي في غزة: مقتل أكثر من 30 طفلا بسبب انعدام الغذاء

عربي
الجيش اللبناني يعلن تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل شخص سوري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240605/المكتب-الإعلامي-في-غزة-مقتل-أكثر-من-30-طفلا-بسبب-انعدام-الغذاء-1089523078.html
المكتب الإعلامي في غزة: مقتل أكثر من 30 طفلا بسبب انعدام الغذاء
المكتب الإعلامي في غزة: مقتل أكثر من 30 طفلا بسبب انعدام الغذاء
سبوتنيك عربي
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تواصل القصف الإسرائيلي متواصل على المنطقة الوسطى من قطاع غزة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T06:24+0000
2024-06-05T06:24+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17bf494eea016d6e0fafc6aeb790c379.jpg
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "العدو يدعي وجود قوى للمقاومة في المنطقة الوسطى من القطاع لتبرير اقتحامها"، مؤكدا "استشهاد أكثر من 30 طفلا بسبب المجاعة التي تستفحل في القطاع بسبب انعدام الغذاء".وأضاف البيان أن "مستشفى شهداء الأقصى يعمل بقدراته الدنيا بسبب نفاد الوقود واستنزاف إمكاناته"، متابعا: "معاناة الأهالي تتفاقم في ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية وانعدام المساعدات الإنسانية".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، عن تعرضه لضغوط من الائتلاف الحكومي للإفصاح عن تفاصيل صفقة التبادل مع حركة حماس.وقال نتنياهو، في تصريحات لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "الإدعاء بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطنا ليس صحيحا"، مؤكدا أنه تم الاتفاق في مجلس الحرب على عدم الإفصاح عن مسودة الصفقة.وأوضح نتنياهو أنه بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ "النصر المطلق".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240604/ماكرون-لنتنياهو-يجب-على-السلطة-الفلسطينية-أن-تحكم-غزة-1089511091.html
https://sarabic.ae/20240604/باقري-يبحث-مع-الفصائل-الفلسطينية-في-سوريا-مبادرة-بايدن-حول-غزة-1089515482.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496837_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec20ce7ae0730d6b10252888d5997f17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المكتب الإعلامي في غزة: مقتل أكثر من 30 طفلا بسبب انعدام الغذاء

06:24 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تواصل القصف الإسرائيلي متواصل على المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "العدو يدعي وجود قوى للمقاومة في المنطقة الوسطى من القطاع لتبرير اقتحامها"، مؤكدا "استشهاد أكثر من 30 طفلا بسبب المجاعة التي تستفحل في القطاع بسبب انعدام الغذاء".
وأضاف البيان أن "مستشفى شهداء الأقصى يعمل بقدراته الدنيا بسبب نفاد الوقود واستنزاف إمكاناته"، متابعا: "معاناة الأهالي تتفاقم في ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية وانعدام المساعدات الإنسانية".
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، عن تعرضه لضغوط من الائتلاف الحكومي للإفصاح عن تفاصيل صفقة التبادل مع حركة حماس.
وقال نتنياهو، في تصريحات لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "الإدعاء بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطنا ليس صحيحا"، مؤكدا أنه تم الاتفاق في مجلس الحرب على عدم الإفصاح عن مسودة الصفقة.
وأوضح نتنياهو أنه بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ "النصر المطلق".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
ماكرون لنتنياهو: يجب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة
أمس, 15:13 GMT
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".
من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".
باقري يبحث مع الفصائل الفلسطينية في سوريا مبادرة بايدن حول غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
باقري يبحث مع الفصائل الفلسطينية في سوريا "مبادرة بايدن حول غزة"
أمس, 17:48 GMT
وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"04:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... رسائل تهديد تصل إلى لبنان تحدد موعد "ضربة إسرائيلية محتملة"أمس, 20:35 GMTالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومة3 يونيو, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала