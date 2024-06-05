https://sarabic.ae/20240605/المكتب-الإعلامي-في-غزة-مقتل-أكثر-من-30-طفلا-بسبب-انعدام-الغذاء-1089523078.html

المكتب الإعلامي في غزة: مقتل أكثر من 30 طفلا بسبب انعدام الغذاء

المكتب الإعلامي في غزة: مقتل أكثر من 30 طفلا بسبب انعدام الغذاء

سبوتنيك عربي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تواصل القصف الإسرائيلي متواصل على المنطقة الوسطى من قطاع غزة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T06:24+0000

2024-06-05T06:24+0000

2024-06-05T06:24+0000

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن "العدو يدعي وجود قوى للمقاومة في المنطقة الوسطى من القطاع لتبرير اقتحامها"، مؤكدا "استشهاد أكثر من 30 طفلا بسبب المجاعة التي تستفحل في القطاع بسبب انعدام الغذاء".وأضاف البيان أن "مستشفى شهداء الأقصى يعمل بقدراته الدنيا بسبب نفاد الوقود واستنزاف إمكاناته"، متابعا: "معاناة الأهالي تتفاقم في ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية وانعدام المساعدات الإنسانية".وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، عن تعرضه لضغوط من الائتلاف الحكومي للإفصاح عن تفاصيل صفقة التبادل مع حركة حماس.وقال نتنياهو، في تصريحات لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "الإدعاء بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تحقيق شروطنا ليس صحيحا"، مؤكدا أنه تم الاتفاق في مجلس الحرب على عدم الإفصاح عن مسودة الصفقة.وأوضح نتنياهو أنه بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ "النصر المطلق".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي