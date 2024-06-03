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نتنياهو: يمكننا وقف الحرب لمدة 42 يوما لكن لن نتنازل عن النصر المطلق
نتنياهو: يمكننا وقف الحرب لمدة 42 يوما لكن لن نتنازل عن النصر المطلق
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T12:28+0000
2024-06-03T12:28+0000
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القدس– سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الاثنين، ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: "لن أخوض في تفاصيل المقترح، لكن ما وصفه الرئيس الأمريكي ليس دقيقا، مقترح صفقة التبادل يتضمّن تفاصيل أخرى لم يكشف عنها بايدن".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "نتنياهو رفض الإجابة عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في الصفقة".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت "حماس" قد أعلنت، مؤخرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240603/مسؤول-إسرائيلي-مفاوضونا-تعمدوا-استخدام-مصطلحات-غامضة-بشأن-مناقشات-وقف-إطلاق-النار-1089449907.html
https://sarabic.ae/20240602/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يريد-تحمل-مسؤولية-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة--1089437032.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, مصر, قطر, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, مصر, قطر, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

نتنياهو: يمكننا وقف الحرب لمدة 42 يوما لكن لن نتنازل عن النصر المطلق

12:28 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHEN
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بإمكان إسرائيل وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ "النصر المطلق".
القدس– سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الاثنين، ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: "لن أخوض في تفاصيل المقترح، لكن ما وصفه الرئيس الأمريكي ليس دقيقا، مقترح صفقة التبادل يتضمّن تفاصيل أخرى لم يكشف عنها بايدن".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "نتنياهو رفض الإجابة عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في الصفقة".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مسؤول إسرائيلي: مفاوضونا تعمدوا استخدام مصطلحات غامضة بشأن مناقشات وقف إطلاق النار
06:03 GMT
وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".
من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
البيت الأبيض: بايدن لا يريد تحمل مسؤولية اندلاع حرب عالمية ثالثة
أمس, 15:45 GMT
وكانت "حماس" قد أعلنت، مؤخرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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