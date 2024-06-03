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https://sarabic.ae/20240603/مسؤول-إسرائيلي-مفاوضونا-تعمدوا-استخدام-مصطلحات-غامضة-بشأن-مناقشات-وقف-إطلاق-النار-1089449907.html
مسؤول إسرائيلي: مفاوضونا تعمدوا استخدام مصطلحات غامضة بشأن مناقشات وقف إطلاق النار
مسؤول إسرائيلي: مفاوضونا تعمدوا استخدام مصطلحات غامضة بشأن مناقشات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إسرائيلي، أمس الأحد، بأن إسرائيل تعمدت استخدام مصطلحات غامضة للغاية فيما يتعلق بالمناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع المختطفين. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T06:03+0000
2024-06-03T06:03+0000
طوفان الأقصى
جو بايدن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال موقع "I24" الإسرائيلي إن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع مساء، أمس الأحد لبحث آخر تطورات الحرب، بما في ذلك صفقة المختطفين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، والتي ستتضمن عدة مراحل، تقود إلى وقف إطلاق النار.وأوضح المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن بايدن أخطأ أو أساء تفسير الأمور فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، وذلك بعدما استعرض بايدن يوم الجمعة شروط الصفقة المحتملة، والتي من المفترض أن تبدأ بمرحلة إنسانية، يتم خلالها إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المختطفين وجثامين القتلى، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.واعترف المسؤول الإسرائيلي بأن بلاده تعمدت استخدام مصطلحات غامضة للغاية فيما يتعلق بالمناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار، فيما استنتج بايدن بناء على تلك المصطلحات أنه لن يكون هناك قتال خلال المفاوضات، إلا أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بذلك طوال العملية، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجلس الحرب بشأن الصياغة المقترحة.يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".
https://sarabic.ae/20240602/الدفاع-السورية-العدوان-الإسرائيلي-أدى-إلى-مقتل-عدة-أشخاص-ووقوع-بعض-الخسائر-المادية--عاجل-1089447616.html
https://sarabic.ae/20240602/4-قتلى-في-غارات-إسرائيلية-على-النصيرات-1089446821.html
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طوفان الأقصى, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

مسؤول إسرائيلي: مفاوضونا تعمدوا استخدام مصطلحات غامضة بشأن مناقشات وقف إطلاق النار

06:03 GMT 03.06.2024
© AP Photo / Dan Balilty, Pool رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Dan Balilty, Pool
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صرح مسؤول إسرائيلي، أمس الأحد، بأن إسرائيل تعمدت استخدام مصطلحات غامضة للغاية فيما يتعلق بالمناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع المختطفين.
وقال موقع "I24" الإسرائيلي إن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع مساء، أمس الأحد لبحث آخر تطورات الحرب، بما في ذلك صفقة المختطفين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، والتي ستتضمن عدة مراحل، تقود إلى وقف إطلاق النار.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن بايدن أخطأ أو أساء تفسير الأمور فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، وذلك بعدما استعرض بايدن يوم الجمعة شروط الصفقة المحتملة، والتي من المفترض أن تبدأ بمرحلة إنسانية، يتم خلالها إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المختطفين وجثامين القتلى، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.
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أمس, 23:39 GMT
واعترف المسؤول الإسرائيلي بأن بلاده تعمدت استخدام مصطلحات غامضة للغاية فيما يتعلق بالمناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار، فيما استنتج بايدن بناء على تلك المصطلحات أنه لن يكون هناك قتال خلال المفاوضات، إلا أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بذلك طوال العملية، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجلس الحرب بشأن الصياغة المقترحة.
يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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أمس, 21:45 GMT
وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".
وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 10 قتلى جراء استهداف إسرائيلي وسط قطاع غزة05:26 GMT
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