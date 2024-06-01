https://sarabic.ae/20240601/بعد-مقترح-بايدن-إيران-وقطر-تبحثان-الوضع-في-غزة-1089401304.html
بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة
بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
بحث القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، الوضع في غزة هاتفيا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T04:24+0000
2024-06-01T04:24+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد باقري، أن استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة لن يكون دون ثمن.وناقش الطرفان فكرة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض آخر التطورات في فلسطين، وخاصة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في رفح، وفقا لوكالة "إرنا. يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".
https://sarabic.ae/20240601/حرب-غزة-تثير-ذعرا-في-إسرائيل-ومخاوف-من-تكرار-سنوات-العقد-الضائع-1089401144.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إيران, أخبار قطر اليوم, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إيران, أخبار قطر اليوم, طوفان الأقصى
بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة
04:24 GMT 01.06.2024 (تم التحديث: 05:05 GMT 01.06.2024)
بحث القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، الوضع في غزة هاتفيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد باقري، أن استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة لن يكون دون ثمن
.
كما دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة تعزيز التفاعل والتعاون بين طهران والدوحة والدول الإسلامية الأخرى للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وناقش الطرفان فكرة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض آخر التطورات في فلسطين، وخاصة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في رفح، وفقا لوكالة "إرنا.
يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".
وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".
وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".