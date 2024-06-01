بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة ... ماذا بعد سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا ؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تتهم الحكومة الإسرائيلية بالكذب بشأن وجود أنفاق على حدود غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240601/بعد-مقترح-بايدن-إيران-وقطر-تبحثان-الوضع-في-غزة-1089401304.html
بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة
بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
بحث القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، الوضع في غزة هاتفيا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T04:24+0000
2024-06-01T05:05+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
إيران
أخبار قطر اليوم
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_7d94ff65506ff331628aed04285dd86d.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد باقري، أن استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة لن يكون دون ثمن.وناقش الطرفان فكرة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض آخر التطورات في فلسطين، وخاصة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في رفح، وفقا لوكالة "إرنا. يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".
https://sarabic.ae/20240601/حرب-غزة-تثير-ذعرا-في-إسرائيل-ومخاوف-من-تكرار-سنوات-العقد-الضائع-1089401144.html
غزة
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1cac2787a39f1f106c1c58e6282aa77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إيران, أخبار قطر اليوم, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إيران, أخبار قطر اليوم, طوفان الأقصى

بعد مقترح بايدن.. إيران وقطر تبحثان الوضع في غزة

04:24 GMT 01.06.2024 (تم التحديث: 05:05 GMT 01.06.2024)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
بحث القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اليوم السبت، الوضع في غزة هاتفيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد باقري، أن استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة لن يكون دون ثمن.

كما دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني إلى مواصلة تعزيز التفاعل والتعاون بين طهران والدوحة والدول الإسلامية الأخرى للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وناقش الطرفان فكرة عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض آخر التطورات في فلسطين، وخاصة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في رفح، وفقا لوكالة "إرنا.
يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار بمساعدة مصرية وقطرية، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".
وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
حرب غزة تثير ذعرا في إسرائيل ومخاوف من تكرار سنوات "العقد الضائع"
03:48 GMT
وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أمريكا تناقش خطة وقف القتال في غزة مع تركيا والأردن والسعودية05:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحرب05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала