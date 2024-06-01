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https://sarabic.ae/20240601/حرب-غزة-تثير-ذعرا-في-إسرائيل-ومخاوف-من-تكرار-سنوات-العقد-الضائع-1089401144.html
حرب غزة تثير ذعرا في إسرائيل ومخاوف من تكرار سنوات "العقد الضائع"
حرب غزة تثير ذعرا في إسرائيل ومخاوف من تكرار سنوات "العقد الضائع"
سبوتنيك عربي
الحرب الإسرائيلية الطاحنة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم دمويتها على الشعب الفلسطيني إلا أنها باتت ذات تأثيرات اقتصادية مدمرة على... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T03:48+0000
2024-06-01T04:02+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
إسرائيل
العالم
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قتلت الحرب الإسرائيلية على غز أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وخلفت ما يزيد عن 80 ألف جريح والآلاف مازلوا مفقودين أو تحت الأنقاض، على الجانب الآخر كانت التقديرات الاقتصادية لتكلفة الحرب على إسرائيل مرهقة إذ زادت عن 67 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي الإسرائيلي.الإنفاق العسكري والإصرار الإسرائيلي على مواصلة الحرب على غزة، جعل تقارير اقتصادية أمريكية تقارن بين وضع إسرائيل اليوم وحالها بعد حرب "أكتوبر" عام 1973 وما تلاها من سنوات أطلقت عليها في إسرائيل سنوات "العقد الضائع"، والتي انتهت في ثمانينيات القرن الماضي.ترجح التقارير الاقتصادية الأمريكية وفقا لخبراء داخل إسرائيل وخارجها أن يستمر التدهور الاقتصادي في إسرائيل خاصة بعد اشتراك كثير من المواطنين في الحرب والذين يخدمون في خدمة الاحتياط، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العسكري إلى الضعف، وأيضا هرب كثير من الاستثمارات من البلاد.وبحسب التقارير هذا ما دعا محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى طلب تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلاً إن "الحرب المستمرة على قطاع غزة لا تعني منح الجيش شيكاً على بياض".
https://sarabic.ae/20240531/قتلى-ومصابون-في-قصف-للطيران-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1089399696.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم

حرب غزة تثير ذعرا في إسرائيل ومخاوف من تكرار سنوات "العقد الضائع"

03:48 GMT 01.06.2024 (تم التحديث: 04:02 GMT 01.06.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
الحرب الإسرائيلية الطاحنة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم دمويتها على الشعب الفلسطيني إلا أنها باتت ذات تأثيرات اقتصادية مدمرة على الاقتصاد الإسرائيلي وباتت تثير ذعرا ومخاوف في الشارع الإسرائيلي من تكرار سنوات "العقد الضائع".
قتلت الحرب الإسرائيلية على غز أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وخلفت ما يزيد عن 80 ألف جريح والآلاف مازلوا مفقودين أو تحت الأنقاض، على الجانب الآخر كانت التقديرات الاقتصادية لتكلفة الحرب على إسرائيل مرهقة إذ زادت عن 67 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي الإسرائيلي.
الإنفاق العسكري والإصرار الإسرائيلي على مواصلة الحرب على غزة، جعل تقارير اقتصادية أمريكية تقارن بين وضع إسرائيل اليوم وحالها بعد حرب "أكتوبر" عام 1973 وما تلاها من سنوات أطلقت عليها في إسرائيل سنوات "العقد الضائع"، والتي انتهت في ثمانينيات القرن الماضي.
في سنوات "العقد الضائع" كثفت إسرائيل إنفاقها العسكري، حيث شكل 29% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1973 إلى 1975، وهو ما أدخل تل أبيب في مشكلات اقتصادية كبيرة، إذ تفاقم العجز الحكومي إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 500%.
ترجح التقارير الاقتصادية الأمريكية وفقا لخبراء داخل إسرائيل وخارجها أن يستمر التدهور الاقتصادي في إسرائيل خاصة بعد اشتراك كثير من المواطنين في الحرب والذين يخدمون في خدمة الاحتياط، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العسكري إلى الضعف، وأيضا هرب كثير من الاستثمارات من البلاد.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
قتلى ومصابون في قصف للطيران الإسرائيلي على مدينة غزة
أمس, 22:33 GMT
وبحسب التقارير هذا ما دعا محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى طلب تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلاً إن "الحرب المستمرة على قطاع غزة لا تعني منح الجيش شيكاً على بياض".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلينكن يبحث هاتفيا مع وزراء عرب مقترح وقف الحرب في غزة01:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف إطلاق النارأمس, 21:51 GMT
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