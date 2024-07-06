https://sarabic.ae/20240706/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-1090535567.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T05:02+0000
2024-07-06T05:02+0000
2024-07-06T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك وطائرة واحدة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240705/خبير-عسكري-القوات-الروسية-أظهرت-للغرب-مصير-مقاتلاته-خلال-3-أيام-مرعبة-1090503154.html
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روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك وطائرة واحدة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.