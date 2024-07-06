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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240706/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-1090535567.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T05:02+0000
2024-07-06T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك وطائرة واحدة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240705/خبير-عسكري-القوات-الروسية-أظهرت-للغرب-مصير-مقاتلاته-خلال-3-أيام-مرعبة-1090503154.html
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود

05:02 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على الأراضي الروسية"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك وطائرة واحدة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 10:51 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
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