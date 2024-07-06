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https://sarabic.ae/20240706/أول-تصريح-لمسعود-بزشكيان-بعد-فوزه-برئاسة-إيران-1090536021.html
أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيران
أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، في أول تصريحات له بعد إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T05:43+0000
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وقال بزشكيان، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "سنمد يد الصداقة للجميع".وأضاف: "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدم إيران، نحن جميعنا شعب هذا البلد".وتابع: "أنا غير مدعوم من حزب أو جهة والشعب هو من انتخبني".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240706/الداخلية-الإيرانية-تعلن-فوز-الإصلاحي-مسعود-بيزشكيان-بانتخابات-الرئاسة-الإيرانية---عاجل-1090535003.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول تصريح لمسعود بزشكيان بعد فوزه برئاسة إيران

05:43 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، في أول تصريحات له بعد إعلان فوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وقال بزشكيان، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: "سنمد يد الصداقة للجميع".
وأضاف: "علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدم إيران، نحن جميعنا شعب هذا البلد".
وتابع: "أنا غير مدعوم من حزب أو جهة والشعب هو من انتخبني".
المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية 6 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
الداخلية الإيرانية تعلن فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان بانتخابات الرئاسة الإيرانية
03:38 GMT
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.

وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).

وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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