https://sarabic.ae/20240706/الأونروا-آلاف-الأسر-يعتمدون-على-مياه-البحر-للاستحمام-والتنظيف-وحتى-الشرب-1090555695.html
الأونروا: آلاف الأسر يعتمدون على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب في غزة
الأونروا: آلاف الأسر يعتمدون على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب في غزة
سبوتنيك عربي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "أطفال قطاع غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T23:30+0000
2024-07-06T23:30+0000
2024-07-07T00:23+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
منظمة الأونروا
طوفان الأقصى
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وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" حول الأوضاع في قطاع غزة اليوم السبت، أن "مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد ما يجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب".وجددت الأونروا المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.وأمس الجمعة، قالت الـ"أونروا" إن الظروف المعيشية في قطاع غزة باتت "لا تطاق" بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة.
https://sarabic.ae/20240705/الأمم-المتحدة-الظروف-المعيشية-في-غزة-باتت-لا-تطاق-1090532928.html
غزة
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأونروا, طوفان الأقصى
الأونروا: آلاف الأسر يعتمدون على مياه البحر للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب في غزة
23:30 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 00:23 GMT 07.07.2024)
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "أطفال قطاع غزة يقضون ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا في جلب الماء والغذاء، وغالبًا ما يحملون أوزانًا ثقيلة، ويمشون لمسافات طويلة".
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" حول الأوضاع في قطاع غزة اليوم السبت، أن "مرافق الصرف الصحي والبنية التحتية بقطاع غزة معرضة للخطر الشديد ما يجبر آلاف الأسر على الاعتماد على مياه البحر
للاستحمام والتنظيف وحتى الشرب".
وجددت الأونروا المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.
وأمس الجمعة، قالت الـ"أونروا" إن الظروف المعيشية في قطاع غزة باتت "لا تطاق" بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة.