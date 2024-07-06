https://sarabic.ae/20240706/الاتحاد-الأفريقي-أوقفوا-القتال-في-السودان-لإنهاء-معاناة-المدنيين-1090539346.html
الاتحاد الأفريقي: أوقفوا القتال في السودان لإنهاء معاناة المدنيين
الاتحاد الأفريقي: أوقفوا القتال في السودان لإنهاء معاناة المدنيين
سبوتنيك عربي
دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات لوقف الحرب في السودان، بين الأطراف المتحاربة. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T08:56+0000
2024-07-06T08:56+0000
2024-07-06T08:56+0000
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وقال نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، إن "مؤتمر القاهرة يهدف لوقف الحرب في السودان"، مشددًا على ضرورة وقف القتال في السودان. وأضاف: "نتطلع لدعم المجتمع الدولي لجهود تحقيق السلام في السودان"، قائلا: "أوقفوا القتال في السودان لإنهاء معاناة المدنيين".وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240706/وزير-الخارجية-المصري-أزمة-السودان-تؤثر-على-العالم-وأجبرت-الملايين-على-النزوح-1090538072.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الاتحاد الأفريقي: أوقفوا القتال في السودان لإنهاء معاناة المدنيين
دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات لوقف الحرب في السودان، بين الأطراف المتحاربة.
وقال نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، إن "مؤتمر القاهرة يهدف لوقف الحرب في السودان"، مشددًا على ضرورة وقف القتال في السودان.
وأضاف: "نتطلع لدعم المجتمع الدولي لجهود تحقيق السلام في السودان"، قائلا: "أوقفوا القتال في السودان لإنهاء معاناة المدنيين".
وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.