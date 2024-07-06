https://sarabic.ae/20240706/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1090555301.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 7 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T21:47+0000
2024-07-06T21:47+0000
2024-07-06T21:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت الوزارة في بيان بأنه، "خلال الفترة بين الساعة 21:15 والساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240706/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوكول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090541418.html
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طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 7 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت الوزارة في بيان بأنه، "خلال الفترة بين الساعة 21:15 والساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية
. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.