انتشال 89 جثة لمهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240706/انتشال-89-جثة-لمهاجرين-قبالة-سواحل-موريتانيا-1090541583.html
انتشال 89 جثة لمهاجرين قبالة سواحل موريتانيا
انتشال 89 جثة لمهاجرين قبالة سواحل موريتانيا
سبوتنيك عربي
تمكن خفر السوالح الموريتاني، يوم الخميس الماضي، من انتشال 89 جثة لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير قبالة سواحل موريتانيا. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T11:39+0000
2024-07-06T11:39+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
موريتانيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504020_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5fdf4efa74f82027403e7c1f63b00e89.jpg
ونقل موقع "صحراء مديديا"، أن "القارب الذي كان يقل المهاجرين كان قد جنح بهم على شاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة إنجاغو في أقصى جنوب غرب موريتانيا".ونجحت فرقة خفر السواحل الموريتانية في إسعاف 9 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، فيما أفاد بعض الناجين بأن القارب الذي غادر الحدود السنغالية الغامبية منذ 6 أيام متوجها إلى أوروبا، كان على متنه 170 مهاجرًا سريًا.وكانت السلطات الإيطالية قد قررت، مطلع الشهر الجاري، سجن ضابط تابع لجهاز خفر السواحل الليبي، بعدما ثبت تورطه مع ضباط من البحرية الإيطالية في قضية تهريب سجائر.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن وسائل إعلام إيطالية، أن "اعتقال المتهمين جاء بتهم تهريب سجائر وبضائع على متن السفينة العسكرية "كابري"، وتقديم رشوة وارتكاب أفعال تتنافى مع الواجبات الرسمية".وخضع العسكريون الإيطاليون للتحقيق، وبلغ عددهم 4 ضباط من البحرية الإيطالية، فيما يعمل الضابط الليبي المتهم ضمن خفر السواحل المحلي وتم نقله إلى السجن، بينما وضع الإيطاليون قيد الإقامة الجبرية.وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، في الحكومة الليبية، إن المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات وعلى المستوى الشعبي أيضا.وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن "الحكومة تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيادة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية" المكلفة من البرلمان".وأكد بالقول: "يمكنني التأكيد أن موقف الجهات التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، وهي قضية أمن قومي ليبي، سواء كان التوطين بشكل مباشر أو مبطن، عبر إعادة بعض المهاجرين إلى ليبيا من الدول الأوروبية".
https://sarabic.ae/20240705/الخارجية-السودانية-تدعو-إلى-تيسير-الهجرة-القانونية-ومنع-الترحيل-القسري-لمواطنيها-1090499782.html
https://sarabic.ae/20240614/تحذيرات-حقوقية-في-تونس-من-عواقب-صعود-اليمين-المتطرف-الأوروبي-على-المهاجرين-1089850656.html
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504020_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_9bf56f9563eddd82cd9e66cde8949375.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, موريتانيا, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, موريتانيا, الأخبار

انتشال 89 جثة لمهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

11:39 GMT 06.07.2024
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تمكن خفر السوالح الموريتاني، يوم الخميس الماضي، من انتشال 89 جثة لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير قبالة سواحل موريتانيا.
ونقل موقع "صحراء مديديا"، أن "القارب الذي كان يقل المهاجرين كان قد جنح بهم على شاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة إنجاغو في أقصى جنوب غرب موريتانيا".
ونجحت فرقة خفر السواحل الموريتانية في إسعاف 9 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، فيما أفاد بعض الناجين بأن القارب الذي غادر الحدود السنغالية الغامبية منذ 6 أيام متوجها إلى أوروبا، كان على متنه 170 مهاجرًا سريًا.
أجواء شهر رمضان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
الخارجية السودانية تدعو إلى تيسير الهجرة القانونية ومنع الترحيل القسري لمواطنيها
أمس, 08:53 GMT
وكانت السلطات الإيطالية قد قررت، مطلع الشهر الجاري، سجن ضابط تابع لجهاز خفر السواحل الليبي، بعدما ثبت تورطه مع ضباط من البحرية الإيطالية في قضية تهريب سجائر.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن وسائل إعلام إيطالية، أن "اعتقال المتهمين جاء بتهم تهريب سجائر وبضائع على متن السفينة العسكرية "كابري"، وتقديم رشوة وارتكاب أفعال تتنافى مع الواجبات الرسمية".
وخضع العسكريون الإيطاليون للتحقيق، وبلغ عددهم 4 ضباط من البحرية الإيطالية، فيما يعمل الضابط الليبي المتهم ضمن خفر السواحل المحلي وتم نقله إلى السجن، بينما وضع الإيطاليون قيد الإقامة الجبرية.
وضع المهاجرين العالقين في مخيم للاجئين في كوزنيكا، على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا 15 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
تحذيرات حقوقية في تونس من عواقب صعود اليمين المتطرف الأوروبي على المهاجرين
14 يونيو, 09:42 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، في الحكومة الليبية، إن المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات وعلى المستوى الشعبي أيضا.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن "الحكومة تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيادة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية" المكلفة من البرلمان".
وأكد بالقول: "يمكنني التأكيد أن موقف الجهات التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، وهي قضية أمن قومي ليبي، سواء كان التوطين بشكل مباشر أو مبطن، عبر إعادة بعض المهاجرين إلى ليبيا من الدول الأوروبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس وأقاموا بين الأنقاض05:26 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانيةأمس, 07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب4 يوليو, 15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала