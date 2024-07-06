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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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https://sarabic.ae/20240706/خبير-رسوم-أوروبا-على-السيارات-الصينية-جزء-من-الحرب-الاقتصادية-ضد-الصين--1090543677.html
خبيرة اقتصادية: رسوم أوروبا على السيارات الصينية جزء من الحرب الاقتصادية ضد الصين
خبيرة اقتصادية: رسوم أوروبا على السيارات الصينية جزء من الحرب الاقتصادية ضد الصين
سبوتنيك عربي
اعتبرت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي، زينة منصور، القرار الأوروبي بفرض رسوم تعويضية على السيارات الصينية جزءا من الحرب الاقتصادية، التي تمارسها... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T12:41+0000
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وأوضحت في حديثها مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "رفع الرسوم على المنتجات الصينية والسيارات الكهربائية، يندرج في سياق الحصار على الاقتصاد الصيني رغم العلاقات المتميزة بين أوروبا والصين، ولكن هناك طرق حمائية للاقتصاد الغربي، خاصة بعد الأزمة التي تمر بها نتيجة التوتر في أوكرانيا".وقالت إن "الجانب الأوروبي يرى أن هذه الخطوة دفاعية لحماية الشركات الغربية المصنعة للسيارات وللاقتصاد الداخلي ولريادة المنتج الأوروبي في مجالات الطاقة البديلة وعلى رأسها السيارات الكهربائية".وأضافت منصور أن "السيارات الكهربائية تحتاج إلى أشباه الموصلات التي تنفرد في صناعتها قرابة 8 دول منها الصين وهونغ كونغ، وتحاول هذه الدول الحفاظ على صدارتها لهذه الموصلات الدقيقة".وذكرت أن "السيارات الكهربائية صناعة مستقبلية جاري التنافس على ريادتها والتحكم في أسواقها، لذلك تأتي القرارات ضد غزو المنتج الصيني داخل الاقتصاد الأوروبي الذي يقوم بتصنيع نفس المنتج".وأكدت الخبيرة أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بأنه تضرر على أكثر من صعيد، أولها عندما فرض عقوبات على روسيا وخطي الغاز"، مبينة أنه "يلجأ الآن إلى الصين في مسألة الطاقة والسلع الأساسية، ولكنه يريد وضع أطر لهذه العلاقة لا أن ترتفع لأن تتحكم الصين في صادرات وواردات الدول الأوروبية".
https://sarabic.ae/20240517/سيارة-كهربائية-غريبة-تلفت-أنظار-المشاركين-في-منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1088927411.html
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حصري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, الأخبار
حصري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, الأخبار

خبيرة اقتصادية: رسوم أوروبا على السيارات الصينية جزء من الحرب الاقتصادية ضد الصين

12:41 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 06.07.2024)
© Photo / unsplashمصنع سيارات صيني
مصنع سيارات صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Photo / unsplash
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حصري
اعتبرت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي، زينة منصور، القرار الأوروبي بفرض رسوم تعويضية على السيارات الصينية جزءا من الحرب الاقتصادية، التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، مشيرة إلى أن التنافس بين المربعين الآسيوي التابع لمجموعة "بريكس" والأوروبي - الأمريكي وصل إلى ذروته.
وأوضحت في حديثها مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "رفع الرسوم على المنتجات الصينية والسيارات الكهربائية، يندرج في سياق الحصار على الاقتصاد الصيني رغم العلاقات المتميزة بين أوروبا والصين، ولكن هناك طرق حمائية للاقتصاد الغربي، خاصة بعد الأزمة التي تمر بها نتيجة التوتر في أوكرانيا".
وقالت إن "الجانب الأوروبي يرى أن هذه الخطوة دفاعية لحماية الشركات الغربية المصنعة للسيارات وللاقتصاد الداخلي ولريادة المنتج الأوروبي في مجالات الطاقة البديلة وعلى رأسها السيارات الكهربائية".
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وأضافت منصور أن "السيارات الكهربائية تحتاج إلى أشباه الموصلات التي تنفرد في صناعتها قرابة 8 دول منها الصين وهونغ كونغ، وتحاول هذه الدول الحفاظ على صدارتها لهذه الموصلات الدقيقة".
وذكرت أن "السيارات الكهربائية صناعة مستقبلية جاري التنافس على ريادتها والتحكم في أسواقها، لذلك تأتي القرارات ضد غزو المنتج الصيني داخل الاقتصاد الأوروبي الذي يقوم بتصنيع نفس المنتج".
وأكدت الخبيرة أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بأنه تضرر على أكثر من صعيد، أولها عندما فرض عقوبات على روسيا وخطي الغاز"، مبينة أنه "يلجأ الآن إلى الصين في مسألة الطاقة والسلع الأساسية، ولكنه يريد وضع أطر لهذه العلاقة لا أن ترتفع لأن تتحكم الصين في صادرات وواردات الدول الأوروبية".
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