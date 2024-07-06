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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
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رغم الصراع الأوكراني.. واشنطن تزيد واردات مواد استراتيجية من روسيا إلى أرقام قياسية
رغم الصراع الأوكراني.. واشنطن تزيد واردات مواد استراتيجية من روسيا إلى أرقام قياسية
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات مكتب الاحصاءات الأمريكي أن الولايات المتحدة زادت من واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 209.5... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T06:33+0000
2024-07-06T06:33+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات الأمريكية، استأنفت روسيا إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة بعد توقفها، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لتعاود خلال مايو الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 91.1 طنا بقيمة 209.5 مليون دولار، وهي الصفقة الأكبر منذ مارس/ آذار 2023 بعد صفقة بلغت 245.9 مليون دولار من اليورانيوم المخصب.وكانت الصين المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة، في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الشحنات 323.6 مليون دولار، بعد 4 أشهر من عدم وجود إمدادات من روسيا.وجاءت بعد ذلك فرنسا بصفقة قدرت بنحو 245.4 مليون دولار، والتي استأنفت عمليات الاستيراد من روسيا بعد توقف دام 3 أشهر.وجاءت بعد ذلك ألمانيا (96.8 مليون دولار) وهولندا (63.3 مليون دولار) وبريطانيا (38 مليون دولار)، وكانت هناك إمدادات صغيرة لكازاخستان (8 ملايين دولار) وبلجيكا (2.6 مليون دولار).
https://sarabic.ae/20240515/روساتوم-تنتقد-قانون-حظر-استيراد-اليورانيوم-المخصب-الروسي-في-الولايات-المتحدة-1088860203.html
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اقتصاد
اقتصاد

رغم الصراع الأوكراني.. واشنطن تزيد واردات مواد استراتيجية من روسيا إلى أرقام قياسية

06:33 GMT 06.07.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetskyاليورانيوم المنضب
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
تابعنا عبر
كشفت بيانات مكتب الاحصاءات الأمريكي أن الولايات المتحدة زادت من واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 209.5 مليون دولار أمريكي.
وبحسب البيانات الأمريكية، استأنفت روسيا إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة بعد توقفها، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لتعاود خلال مايو الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 91.1 طنا بقيمة 209.5 مليون دولار، وهي الصفقة الأكبر منذ مارس/ آذار 2023 بعد صفقة بلغت 245.9 مليون دولار من اليورانيوم المخصب.
وكانت الصين المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة، في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الشحنات 323.6 مليون دولار، بعد 4 أشهر من عدم وجود إمدادات من روسيا.
شعار وكالة الطاقة الذرية الروسية روساتوم خلال المعرض النووي العالمي في لوبورجيه بالقرب من باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
"روساتوم" تنتقد قانون حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي في الولايات المتحدة
15 مايو, 12:32 GMT
وجاءت بعد ذلك فرنسا بصفقة قدرت بنحو 245.4 مليون دولار، والتي استأنفت عمليات الاستيراد من روسيا بعد توقف دام 3 أشهر.
وجاءت بعد ذلك ألمانيا (96.8 مليون دولار) وهولندا (63.3 مليون دولار) وبريطانيا (38 مليون دولار)، وكانت هناك إمدادات صغيرة لكازاخستان (8 ملايين دولار) وبلجيكا (2.6 مليون دولار).
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