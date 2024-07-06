https://sarabic.ae/20240706/رغم-الصراع-الأوكراني-واشنطن-تزيد-واردات-مواد-استراتيجية-من-روسيا-إلى-أرقام-قياسية-1090536539.html
رغم الصراع الأوكراني.. واشنطن تزيد واردات مواد استراتيجية من روسيا إلى أرقام قياسية
رغم الصراع الأوكراني.. واشنطن تزيد واردات مواد استراتيجية من روسيا إلى أرقام قياسية
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات مكتب الاحصاءات الأمريكي أن الولايات المتحدة زادت من واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 209.5... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T06:33+0000
2024-07-06T06:33+0000
2024-07-06T06:33+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات الأمريكية، استأنفت روسيا إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة بعد توقفها، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لتعاود خلال مايو الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 91.1 طنا بقيمة 209.5 مليون دولار، وهي الصفقة الأكبر منذ مارس/ آذار 2023 بعد صفقة بلغت 245.9 مليون دولار من اليورانيوم المخصب.وكانت الصين المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة، في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الشحنات 323.6 مليون دولار، بعد 4 أشهر من عدم وجود إمدادات من روسيا.وجاءت بعد ذلك فرنسا بصفقة قدرت بنحو 245.4 مليون دولار، والتي استأنفت عمليات الاستيراد من روسيا بعد توقف دام 3 أشهر.وجاءت بعد ذلك ألمانيا (96.8 مليون دولار) وهولندا (63.3 مليون دولار) وبريطانيا (38 مليون دولار)، وكانت هناك إمدادات صغيرة لكازاخستان (8 ملايين دولار) وبلجيكا (2.6 مليون دولار).
https://sarabic.ae/20240515/روساتوم-تنتقد-قانون-حظر-استيراد-اليورانيوم-المخصب-الروسي-في-الولايات-المتحدة-1088860203.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
رغم الصراع الأوكراني.. واشنطن تزيد واردات مواد استراتيجية من روسيا إلى أرقام قياسية
كشفت بيانات مكتب الاحصاءات الأمريكي أن الولايات المتحدة زادت من واردات اليورانيوم المخصب من روسيا، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 209.5 مليون دولار أمريكي.
وبحسب البيانات الأمريكية، استأنفت روسيا إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة بعد توقفها، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، لتعاود خلال مايو الماضي، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 91.1 طنا بقيمة 209.5 مليون دولار، وهي الصفقة الأكبر منذ مارس/ آذار 2023 بعد صفقة بلغت 245.9 مليون دولار من اليورانيوم المخصب.
وكانت الصين المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة، في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الشحنات 323.6 مليون دولار، بعد 4 أشهر من عدم وجود إمدادات من روسيا.
وجاءت بعد ذلك فرنسا بصفقة قدرت بنحو 245.4 مليون دولار، والتي استأنفت عمليات الاستيراد من روسيا بعد توقف دام 3 أشهر.
وجاءت بعد ذلك ألمانيا (96.8 مليون دولار) وهولندا (63.3 مليون دولار) وبريطانيا (38 مليون دولار)، وكانت هناك إمدادات صغيرة لكازاخستان (8 ملايين دولار) وبلجيكا (2.6 مليون دولار).