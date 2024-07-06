https://sarabic.ae/20240706/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-شمال-غزة-1090555593.html

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T23:00+0000

2024-07-06T23:00+0000

2024-07-06T23:50+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

مقتل فلسطينيين

العالم العربي

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وذكر شهود عيان لوكالة "وفا"، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

https://sarabic.ae/20240706/أولمرت-يجب-إسقاط-حكومة-نتنياهو-والحرب-في-غزة-لن-تنتهي-دون-انتخابات-1090553490.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مقتل فلسطينيين, العالم العربي