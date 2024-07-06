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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T23:00+0000
2024-07-06T23:50+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
مقتل فلسطينيين
العالم العربي
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وذكر شهود عيان لوكالة "وفا"، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240706/أولمرت-يجب-إسقاط-حكومة-نتنياهو-والحرب-في-غزة-لن-تنتهي-دون-انتخابات-1090553490.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مقتل فلسطينيين, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مقتل فلسطينيين, العالم العربي

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة

23:00 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 23:50 GMT 06.07.2024)
© AFP 2023 / BASHAR TALEBمدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستقبله أقاربه بعد إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين، 1 يوليو/ تموز 2024
مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستقبله أقاربه بعد إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين، 1 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة.
وذكر شهود عيان لوكالة "وفا"، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
أولمرت: يجب إسقاط حكومة نتنياهو والحرب في غزة لن تنتهي دون انتخابات
19:48 GMT
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية5 يوليو, 07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب4 يوليو, 15:52 GMT
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