https://sarabic.ae/20240706/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-شمال-غزة-1090555593.html
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T23:00+0000
2024-07-06T23:00+0000
2024-07-06T23:50+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
مقتل فلسطينيين
العالم العربي
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وذكر شهود عيان لوكالة "وفا"، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240706/أولمرت-يجب-إسقاط-حكومة-نتنياهو-والحرب-في-غزة-لن-تنتهي-دون-انتخابات-1090553490.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مقتل فلسطينيين, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, مقتل فلسطينيين, العالم العربي
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في شمال غزة
23:00 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 23:50 GMT 06.07.2024)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة.
وذكر شهود عيان لوكالة "وفا"، بمقتل عدد من الفلسطينيين
وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.