https://sarabic.ae/20240706/أولمرت-يجب-إسقاط-حكومة-نتنياهو-والحرب-في-غزة-لن-تنتهي-دون-انتخابات-1090553490.html

أولمرت: يجب إسقاط حكومة نتنياهو والحرب في غزة لن تنتهي دون انتخابات

أولمرت: يجب إسقاط حكومة نتنياهو والحرب في غزة لن تنتهي دون انتخابات

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم السبت، بأنه يجب إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات للكنيست الإسرائيلي. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T19:48+0000

2024-07-06T19:48+0000

2024-07-06T19:48+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

حركة حماس

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102481/33/1024813383_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4d678576ea3bd7cc4b81f12e8f9f29a0.jpg

وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع أولمرت أوضح من خلالها أنه على حكومة نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة طالما تمكنت حركة "حماس" من النجاة بعد مرور 9 أشهر كاملة على بدء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأشار أولمرت إلى أنه "بمجرد سقوط نتنياهو يمكن للبلاد أن تعود للعقلانية والبناء"، مضيفا أنه "يجب إسقاط الحكومة والحرب لن تنتهي دون انتخابات برلمانية وبحلول نهاية العام ستكون هناك انتخابات".ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إلى تسوية في الشمال الإسرائيلي من شأنها وقف القتال في شمال البلاد، منتقدا حكومة نتنياهو لإجلائها عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين من منازلهم مع بداية الحرب على قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت قناة إسرائيلية، أن الجيش أبلغ القيادة السياسية بأن القتال ضد حركة حماس سيستمر لسنوات، ما يعني خسارة المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش أبلغ القيادة السياسية أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ما يعني خسارة المحتجزين، حيث ترى المؤسسة الأمنية وجود فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، داعية القيادة السياسية إلى استغلالها.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك تقديرات تسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مفادها أن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قد أدت إلى مرونة حماس، مضيفة أن هناك حالة "من السباق مع الزمن" بهدف إنهاء تلك العملية قبل التوصل لاتفاق مع الحركة الفلسطينية.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240706/الجيش-الإسرائيلي-يبلغ-نتنياهو-أن-القتال-ضد-حماس-سيستمر-لسنوات-ويدعوه-لاستغلال-الصفقة-1090552982.html

https://sarabic.ae/20240706/إعلام-حزب-الله-رحب-بموافقة-حماس-على-مقترح-الصفقة-مع-إسرائيل-1090550777.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى