https://sarabic.ae/20240706/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-تناشد-نتنياهو-إتمام-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1090549452.html

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تناشد نتنياهو إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تناشد نتنياهو إتمام صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

سبوتنيك عربي

ناشدت عائلات وذوي المحتجزين الإسرائيليين، اليوم السبت، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس". 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T16:22+0000

2024-07-06T16:22+0000

2024-07-06T16:22+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين خلال وقفة احتجاجية لهم بشأن الرد الإيجابي لحركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى والرهائن، مناشدتهم نتنياهو إتمام تلك الصفقة والعمل على الإفراج عن ذويهم.وأوضح المتظاهرون والمحتجون الإسرائيليون مطالبتهم لنتنياهو بعدم إفشاله الصفقة مرة أخرى، بدعوى أنهم "أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا"، وتابعوا "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها ومتطرفو الحكومة لا يريدون".ونقلت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن عنياف تسينغوكر، والدة أحد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أنه "للمرة الأولى منذ عدة أشهر نشعر بالأمل، لأول مرة أشعر أنني اقتربت من رؤية ابنى".وياتي هذا فيما صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، بأن هناك فجوات بين أطراف التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن، لافتا إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء، يحاولون التوصل إلى اتفاق، بينما قالت وسائل إعلام غربية إن "وفدا إسرائيليا برئاسة ديفيد برنيع رئيس الموساد غادر الدوحة إلى إسرائيل إثر اجتماعات مع الوسطاء القطريين حول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة".وقرر نتنياهو، الخميس، إرسال وفدا للتفاوض حول الإفراج عن الرهائن في غزة، غداة إعلان حماس "تبادل أفكار" جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن.وترى واشنطن أن التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وإلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب، من شأنه أن يؤدي أيضا الى تهدئة على الحدود مع لبنان حيث لا يزال الوضع متوترا بشدة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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